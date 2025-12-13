La Copa BetPlay entra en su recta definitiva con un condimento inmejorable: el clásico antioqueño como final del certamen. Tras quedarse sin opciones en la Liga BetPlay, Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín encuentran en la copa la oportunidad de salvar el año y hacerlo, además, frente al rival de patio. El duelo de ida se disputará en el Atanasio Girardot, con los verdolagas como locales y un antecedente que pesa: durante 2025, Nacional no ha perdido ninguno de los seis clásicos disputados. El DIM, por su parte, buscará administrar el partido con inteligencia para llegar con la serie abierta a la revancha de la próxima semana.

Nacional vs Independiente Medellín: Canales de Televisión y Señales Streaming para VER HOY EN VIVO

Atlético Nacional vs Deportivo Independiente Medellín

Fecha: Sábado 13 de diciembre de 2025

Hora: 5:00 p.m.

Evento: Final Copa BetPlay – Partido de ida

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Árbitro: Jairo Mayorga Londoño

Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

Un clásico histórico por un título inédito

Será la primera vez que Nacional y Medellín definan la Copa BetPlay cara a cara. El último antecedente de ambos disputando directamente un trofeo se remonta a la final de la Liga 2004, una noche inolvidable para el hincha rojo, cuando el DIM se quedó con el título. Para llegar a esta instancia, el conjunto verdolaga eliminó al América, mientras que el Poderoso hizo lo propio dejando en el camino a Envigado.

Nacional, la Copa como territorio propio

Más allá del clásico, la final tiene un peso histórico para Atlético Nacional. La Copa BetPlay ha sido un verdadero fortín para el club: siete finales disputadas y siete títulos obtenidos. Máximo ganador del certamen, el Verdolaga sueña con un tricampeonato histórico, tras haber levantado el trofeo en 2023 y 2024.

El técnico Diego Arias fue claro sobre la importancia del reto:

“Es una final muy importante para nosotros, la oportunidad de ganar un título frente al rival tradicional de nuestro departamento, tenemos toda la ilusión y le damos mucha importancia”.

Medellín, una oportunidad para volver a festejar

Del otro lado, el DIM de Alejandro Restrepo busca cortar una sequía que se extiende desde la Copa Colombia 2020. Ganar esta final significaría su cuarta Copa BetPlay, lo que lo colocaría como segundo máximo campeón histórico del torneo, superando a Millonarios.

Restrepo no ocultó la ilusión del grupo:

“Estamos muy ilusionados de volver a jugar una final y ojalá que podamos ganarla, mostrar la madurez que hemos adquirido y la jerarquía necesaria para ganar este tipo de series”.

Más que un título: el premio internacional en juego

Aunque ambos equipos ya tienen asegurada presencia internacional en 2026 —Medellín en Copa Libertadores (fase previa) y Nacional en Copa Sudamericana por reclasificación—, el desenlace de la final podría alterar el panorama. Si Deportes Tolima se consagra campeón de Liga, se liberará un cupo adicional, lo que permitiría a Atlético Nacional acceder a la fase previa de la Copa Libertadores, un incentivo extra para ir con todo por la copa.

Voces de experiencia y ambición

La tensión competitiva se siente en ambos vestuarios. El goleador del DIM, Francisco Fydriszewski, remarcó el valor del desafío:

“Tenemos una linda oportunidad para cerrar el año como todos queremos y es muy especial por el tema del rival”.

En Nacional, David Ospina subrayó la importancia del primer golpe en casa:

“Sabemos la importancia de jugar con nuestra gente y que debemos tener paciencia y tranquilidad para conseguir una ventaja que nos dé mayor tranquilidad para el segundo partido”.

Nacional vs Medellín: probables formaciones

Atlético Nacional:

David Ospina; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

Director técnico: Diego Arias.

Independiente Medellín:

Washington Aguerre; Kevin Mantilla, Fainer Torijano, José Ortiz; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Juan Arizala, Jarlan Barrera, Alexis Serna; Léider Berrío y Francisco Fydriszewski.

Director técnico: Alejandro Restrepo.