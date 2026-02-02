La expectativa es total entre los hinchas de Atlético Nacional por lo que podría ser el debut oficial de uno de los fichajes más ruidosos del mercado 2026: Cristian ‘Chicho’ Arango. El delantero de 30 años ya entrena con normalidad desde hace dos días y, según se percibe desde el interior del cuerpo técnico, se encuentra en una condición física y futbolística óptima para competir de inmediato. Sin embargo, un único trámite reglamentario es el que hoy impide que su estreno se concrete.

Chicho Arango, listo desde lo físico y lo futbolístico

Arango superó sin inconvenientes los exámenes médicos, firmó su contrato con Atlético Nacional por un año y se integró de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes del DT Diego Arias. Desde el primer contacto con el grupo, el delantero dejó una impresión muy positiva tanto en el cuerpo técnico como en sus compañeros.

Si bien se sabía que el atacante venía realizando pretemporada con San José Earthquakes, club dueño de sus derechos, lo que sorprendió internamente fue el nivel con el que llegó: intensidad alta, buena respuesta física y claridad en cada ejercicio futbolístico. En un contexto donde muchos jugadores aún están soltando cargas, Arango apareció con ritmo competitivo y una motivación especial, marcada por el cumplimiento de un sueño personal: jugar en el club del que es hincha confeso, Atlético Nacional.

El único obstáculo para su debut oficial

Con todo este panorama, su presencia en la convocatoria para el partido de este miércoles ante América de Cali parece natural. No obstante, hay un factor que hoy condiciona su debut: la llegada del Certificado de Transferencia Internacional (CTI), documento que debe ser enviado por la parte administrativa de San José Earthquakes.

Mientras ese trámite no se complete, el club no puede inscribir oficialmente al jugador ante Dimayor, lo que impide su utilización en competencia oficial. Por ahora, ese es el único punto pendiente.

La decisión que evalúa el cuerpo técnico

Si el CTI llega a tiempo, en el cuerpo técnico de Atlético Nacional se analiza seriamente la posibilidad de que Chicho Arango sea titular. Esta decisión se apoya en dos argumentos clave:

El excelente estado físico y futbolístico con el que el delantero se integró a los entrenamientos.

La intención de ver desde el arranque a la dupla que, en principio, está llamada a liderar el ataque durante la temporada: Alfredo Morelos y Cristian Arango.

La respuesta final dependerá exclusivamente de que el trámite administrativo se destrabe en las próximas horas.

Un Atanasio que promete un gran marco

El partido de este miércoles 4 de febrero, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga BetPlay Dimayor I – 2026, se jugará a las 8:00 p.m. (hora local) en el estadio Atanasio Girardot. La venta de boletería avanza de muy buena manera y se espera una asistencia superior a los 30.000 espectadores.

Las razones para ese ambiente especial son evidentes:

El regreso de Atlético Nacional a la competencia oficial tras aplazar sus juegos de las fechas 2 y 3.

a la competencia oficial tras aplazar sus juegos de las fechas 2 y 3. La histórica rivalidad frente a América de Cali , en un duelo entre dos de los clubes más populares del país.

, en un duelo entre dos de los clubes más populares del país. La posibilidad de ver, por fin, el debut de Cristian ‘Chicho’ Arango, un futbolista que construyó su carrera en otras latitudes, pero que siempre expresó su deseo de vestir la camiseta verdolaga.

Todo está servido. Ahora, solo resta que llegue el documento que destrabe el momento más esperado.