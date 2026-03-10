La crisis deportiva que vive Atlético Nacional tras la eliminación de la Copa Sudamericana frente a Millonarios FC no solo dejó secuelas en el campo de juego. También abrió un nuevo frente de tensión entre la dirigencia y la hinchada verdolaga.

En el centro de la escena aparecen dos nombres clave: Sebastián Arango Botero, presidente del club, y Gustavo Fermani, gerente deportivo. Ambos tomaron una decisión que hoy empieza a marcar su propio futuro institucional: ratificar a Diego Arias Hincapié como entrenador en medio de una tormenta deportiva y emocional que sacude al club.

Con esa determinación, los directivos decidieron ir en contravía del sentir mayoritario de la hinchada, un escenario que en la historia reciente del club ya ha demostrado ser altamente sensible.

La apuesta es clara: sostener el proyecto actual y evitar una reacción impulsiva. Pero el riesgo también lo es. La relación con el hincha comienza a tensarse y el crédito ganado en los últimos años empieza a ponerse a prueba.

Diego Arias, el detonante de la tensión

En esta historia, el nombre de Diego Arias Hincapié aparece como el punto de fricción entre directivos e hinchas.

El popular “Caballito” siempre ha mantenido un perfil bajo. Como jugador vivió una etapa gloriosa con el club y se ganó el respeto del entorno verdolaga. Como entrenador, sin embargo, su historia ha sido distinta.

Hace apenas seis meses, en medio de una crisis institucional, Arias pasó abruptamente de dirigir el equipo Sub-20 a asumir el mando del plantel profesional. Desde ese mismo instante, la hinchada reconoció su profesionalismo, pero también dejó claro que muchos consideran que no es el entrenador ideal para liderar al club más laureado del fútbol colombiano.

Las críticas se han concentrado principalmente en dos aspectos:

Falta de peso en el manejo de los partidos

Dudas en la lectura táctica y las modificaciones durante los encuentros

En un equipo de la exigencia histórica de Atlético Nacional, ese tipo de cuestionamientos suelen escalar rápidamente.

Las razones de la dirigencia para sostener el proceso

Detrás de esa decisión existen varios factores estratégicos que explican la postura de la dirigencia verdolaga.

Entre los principales argumentos se encuentran:

Evitar una reacción impulsiva tras la eliminación internacional.

Consideraciones económicas , tras perder los ingresos que representa disputar torneos continentales.

, tras perder los ingresos que representa disputar torneos continentales. El semestre tiene ahora un único objetivo deportivo: pelear el título de la Liga BetPlay .

pelear el título de la . Arias ya acumula seis meses de trabajo con la plantilla , lo que garantiza continuidad en el proceso.

, lo que garantiza continuidad en el proceso. El club quiere elegir con calma al próximo entrenador, posiblemente en junio, cuando el mercado y el calendario ofrezcan mejores condiciones.

Desde la lógica institucional, la apuesta apunta a administrar tiempos y evitar decisiones precipitadas. Pero desde la óptica del hincha, la lectura es muy distinta.

Un antecedente que todavía pesa en el club

La tensión entre hinchada y dirigencia no es algo nuevo en Atlético Nacional.

Entre 2022 y 2024, el ambiente en el club alcanzó niveles críticos durante la gestión del entonces presidente Mauricio Navarro y el gerente deportivo Benjamín Romero.

En aquel periodo, una gran parte de la hinchada expresó su inconformidad con:

decisiones deportivas erráticas

contratación constante de entrenadores

manejo de la plantilla profesional

La situación terminó escalando a niveles muy delicados, con amenazas, persecuciones y episodios de violencia en el entorno del estadio.

Cuando el clima se volvió insostenible, los propietarios del club optaron por hacer un cambio profundo en la dirigencia.

Fue entonces cuando llegaron Sebastián Arango y Gustavo Fermani.

Del idilio con la hinchada a las primeras grietas

La llegada de la nueva dirigencia generó un impacto inmediato.

Arango y Fermani tomaron decisiones de fondo desde el primer momento. Nombraron como entrenador al mexicano Efraín Juárez, reorganizaron la estructura deportiva y armaron una plantilla altamente competitiva.

Los resultados no tardaron en aparecer. En apenas seis meses, Atlético Nacional conquistó tres títulos en el fútbol colombiano, lo que generó un fuerte respaldo de la afición.

En diciembre de 2024, el ambiente entre hinchas y directivos era prácticamente de luna de miel.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer las primeras diferencias.

Las decisiones que empezaron a incomodar al hincha

El primer gran punto de fricción fue la salida del técnico Efraín Juárez, quien había logrado resultados importantes.

Posteriormente llegó el nombramiento del argentino Javier Gandolfi, una decisión que parte de la hinchada consideró insuficiente para la dimensión del club.

Tras la salida de Gandolfi, la apuesta por Diego Arias Hincapié, un entrenador sin gran recorrido en el máximo nivel, generó aún más dudas.

En apenas seis meses, Arias ya ha sido ratificado dos veces en el cargo, mientras la hinchada sigue esperando la llegada de un técnico con mayor experiencia y jerarquía.

A eso se suman cuestionamientos recientes sobre varios refuerzos incorporados en los últimos meses, decisiones que también han generado debate en el entorno del club.

La eliminación ante Millonarios lo cambió todo

Pese a haber conquistado la Copa BetPlay frente al clásico rival Independiente Medellín, el proceso de Arias nunca logró consolidarse plenamente ante la opinión pública.

Primero llegaron los cuestionamientos por no haber alcanzado el título de la Liga BetPlay el semestre anterior. Pero el golpe definitivo llegó con la eliminación ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot por Copa Sudamericana.

Ese resultado tuvo un impacto inmediato:

Atlético Nacional quedó sin competición internacional el resto del año, un escenario que para la hinchada es difícil de aceptar.

El propio Arias entendió la gravedad del momento. De hecho, al día siguiente de la eliminación acudió a las oficinas del club con su carta de renuncia. Sin embargo, la respuesta de la dirigencia fue contundente.

Arango y Fermani decidieron no aceptar la dimisión y le transmitieron un mensaje claro: para ellos sigue siendo el entrenador del equipo.

Una cuerda cada vez más tensa

Aunque la situación actual está lejos de alcanzar los niveles de conflicto que se vivieron años atrás, lo cierto es que el clima comienza a cambiar.

El respaldo que la dirigencia tenía por parte de la hinchada ya no es el mismo. Las dudas crecen y el margen de error empieza a reducirse.

Por ahora, Arango y Fermani decidieron jugar una carta fuerte: sostener a Diego Arias y apostar por la estabilidad del proyecto.

Pero en el fútbol, y especialmente en un club de la exigencia histórica de Atlético Nacional, ese tipo de decisiones rara vez pasan desapercibidas.

La temporada seguirá su curso y los resultados en la Liga BetPlay terminarán dictando sentencia. Mientras tanto, en Medellín la sensación es clara: la cuerda entre dirigencia e hinchada empieza a tensarse nuevamente.