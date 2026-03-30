En América de Cali, la planificación no se detiene. A falta de pocos meses para cerrar el primer semestre de la Liga BetPlay 2026, el club no solo piensa en el remate del torneo, sino también en lo que viene: Copa Sudamericana y un segundo tramo del año que exigirá profundidad y calidad en la plantilla.

En ese escenario, hay un nombre que empieza a tomar fuerza en la interna escarlata: Sebastián Guzmán. El mediocampista de 28 años aparece como una opción concreta de mercado, con condiciones que encajan en la idea del cuerpo técnico.

Un perfil que seduce al cuerpo técnico

El interés por Sebastián Guzmán no es casual. El volante, conocido como “El Mariachi”, reúne características que se ajustan al modelo de juego que busca David González:

Intensidad en el mediocampo defensivo

Buen despliegue físico

Capacidad para iniciar juego desde atrás

Buena iniciativa en pases filtrados

En una zona donde América de Cali ya cuenta con nombres como Rafael Carrascal, Josen Escobar y el samario José Cavadía, la intención no es reemplazar, sino potenciar la competencia interna y asegurar variantes de nivel.

Además, hay un factor clave: el rendimiento del veterano Carlos Sierra no ha cumplido con las expectativas desde su llegada, lo que abre una puerta clara para buscar una alternativa más confiable en esa posición.

La situación contractual que marca todo

El posible fichaje de Sebastián Guzmán tiene un punto determinante: su vínculo actual con Deportes Tolima.

Según información revelada por el programa El Corrillo de Mao:

El jugador termina contrato el 30 de junio de 2026

No habría avances claros en su renovación

Tolima aún tiene la primera opción para extender el vínculo

En América de Cali ya están al tanto de este panorama y han dado los primeros pasos. Existen contactos preliminares con el entorno del jugador, quien ve con buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta escarlata.

Sin embargo, la operación no está cerrada ni mucho menos. Todo depende de un factor clave:

la decisión final que tome Deportes Tolima sobre su renovación.

Exclusiva #ElCorrilloDeMao:

Si Deportes Tolima no hace uso de la opción de compra por el mediocampista Sebastián Guzmán, en Junio sería jugador de América de Cali para el segundo semestre. «Mariachi» quedará libre en Junio y ya el Escarlata lo tiene en la mira.#AmericaDeCali… pic.twitter.com/dp45vlIyZm — 🎙 𝗘𝗹 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗔𝗢 🎙 (@elcorrillodemao) March 28, 2026

América no quiere repetir errores en el mercado

En la dirigencia escarlata hay una lección reciente que pesa. El intento por fichar a Gustavo Cuéllar no llegó a buen puerto, luego de que el jugador tomara otro rumbo en el mercado.

Ese episodio llevó al club a ajustar su estrategia:

Anticiparse a las negociaciones

Evitar depender de decisiones externas de último momento

Asegurar alternativas viables con tiempo

Por eso, el nombre de Sebastián Guzmán no es una simple opción más. Es, hoy por hoy, una de las prioridades para reforzar un sector clave del campo.

Un nombre probado en el fútbol colombiano

Más allá de su presente en Deportes Tolima, Guzmán ya sabe lo que es destacar en escenarios de alta exigencia. Su paso por Atlético Nacional lo consolidó como un mediocampista competitivo, capaz de responder en equipos grandes y bajo presión.

Ese recorrido también suma en la evaluación de América de Cali, que busca jugadores con experiencia, carácter y adaptación rápida.

Un fichaje en pausa, pero con señales claras

El interés es real, el perfil encaja y las condiciones del mercado son favorables. Sin embargo, el movimiento aún no se concreta por una razón puntual:

todo está sujeto a la decisión contractual de Tolima.

Mientras tanto, en América de Cali avanzan con cautela pero con firmeza, sabiendo que el segundo semestre exigirá una plantilla más robusta.

La operación está en marcha. Ahora, el tiempo y las decisiones externas marcarán si Sebastián Guzmán se convierte en el próximo refuerzo escarlata o si el club deberá activar un nuevo plan en el mercado