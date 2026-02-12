América de Cali encontró un nuevo foco de atención en su zona más sensible: el arco. Lo que hace apenas unos días era una suplencia incómoda para Jean Fernandes, hoy toma un giro significativo tras la decisión de David González de darle la titularidad frente a Independiente Santa Fe. El panorama cambia y el ambiente interno parece renovarse justo antes de un duelo clave en el Pascual Guerrero.

Un contexto que ya venía generando ruido

En las últimas semanas el debate giró en torno a la suplencia prolongada del arquero brasileño Jean Paulo Fernandes Filho, uno de los refuerzos más mediáticos del mercado.

El guardameta de 30 años llegó con altas expectativas, con trayectoria internacional y la firme intención de recuperar continuidad tras seis meses sin competir. Incluso, descartó otras propuestas para apostar por el proyecto escarlata. Pero pese a entrenarse a plenitud durante casi un mes, no había debutado oficialmente.

Ante rumores sobre una posible falta de ritmo o inconvenientes físicos, el propio arquero fue tajante:

«Yo estoy plenamente listo; me he entrenado a tope, no tengo ningún problema físico y estoy a la espera de recibir mi oportunidad».

El mensaje fue claro: estaba preparado y quería competir.

El error de Soto y la decisión ya tomada

El debate se intensificó tras el último partido ante Atlético Nacional en Medellín. Jorge Soto, titular habitual, cometió un error que generó críticas, aunque también fue determinante para evitar una derrota más amplia.

En la antesala del compromiso ante Independiente Santa Fe, América abrió sus puertas a la prensa y David González abordó el tema sin evasivas. Allí confirmó lo que cambia por completo el escenario:

“Me salgo de lo habitual que hago en las ruedas de prensa, hablé con los arqueros hace unos días e, independientemente de cómo le fuera a Soto en el partido pasado, decidimos que para el juego ante Santa Fe el titular será Jean Fernandes. Es una decisión que estaba tomada desde mucho antes”.

La declaración del técnico de 43 años refresca el ambiente. No se trata de un castigo para Soto ni de una reacción emocional tras el partido en Medellín, sino de una determinación previamente conversada dentro del grupo.

La competencia, ahora sí, pasa del discurso a la práctica.

Rotación y gestión de grupo: la visión de David

Días atrás, el propio González había explicado su lógica de manejo del arco:

«Si, efectivamente Jean está completamente listo para jugar y yo mismo lo he podido comprobar en los entrenamientos; sin embargo, para esta decisión se toman en cuenta muchos fatores, y la realidad nos indica que nuestro titular Jorge Soto terminó atajando muy bien el año anterior, y arrancó de muy buena manera este 2026; por ahora la razón principal para inclinarme por él es esa; su rendimiento lo sostiene como titular».

Y complementó con una visión más amplia sobre el grupo:

«Esto es algo que ya hablé no solo con los arqueros, sino con todo el grupo; ahora se viene una parte del campeonato donde, indefectiblemente, tenemos que empezar a rotar nómina porque debemos manejar muy bien las cargas de todo el equipo; quiero que todo el grupo tenga ritmo de competencia para usarlos cuando los necesite. Todos van a tener su oportunidad».

La titularidad de Jean Fernandes ante Santa Fe encaja perfectamente en esa planificación.

Más movimientos en el frente ofensivo

En la misma comparecencia, el entrenador habló sobre el posible debut del último refuerzo ofensivo, el ecuatoriano Daniel Valencia:

“Ha venido trabajando bien a la par con el grupo, él en su país también se entrenó de la mejor manera. Es posible que el viernes ante Santa Fe sume minutos, veremos si de entrada o ingresando en el segundo tiempo”.

Sin embargo, dejó claro que el mercado aún no está cerrado para América:

“A pesar de que llegó Valencia, sigue siendo prioridad la contratación de otro delantero. Necesitamos de dónde echar mano en cualquier momento porque puede suceder cualquier cosa en un torneo competitivo”.

La búsqueda de un nuevo delantero sigue activa.

Machís y la exigencia física en Cascajal

Otro nombre que genera inquietud es el del venezolano Darwin Machís, quien ha tenido pocas apariciones. David explicó la situación con franqueza:

“No ha podido jugar, le ha costado un poco encontrar la forma física para la forma en que nosotros jugamos. Somos un equipo intenso en el que los 11 atacan y los 11 defienden, esta semana presentó un problema físico, pero la verdad es que no ha alcanzado el 100% que necesitamos”.

La exigencia del modelo de juego es alta y nadie tiene el puesto asegurado por nombre.

Un mensaje al hincha y un viernes clave

Antes de cerrar, el entrenador dejó una reflexión dirigida a la afición:

“Hagan el ejercicio de ver el partido por televisión sin volumen. Muchas veces la opinión del comentarista influye en la posición de cada quien. Véanlo sin volumen y después lo suben, y si están de acuerdo en los conceptos, entonces están viendo bien lo que está pasando en la cancha”.

El duelo entre América de Cali e Independiente Santa Fe se jugará este viernes 13 de febrero a las 8:00 p. m. en el Pascual Guerrero, por la sexta fecha del primer semestre de la Liga Colombiana 2026.

Con Jean Fernandes como titular, el arco escarlata tendrá aire fresco. Y aunque la competencia interna sigue abierta, el mensaje es claro: en América, las decisiones se toman con planificación, no por presión externa.