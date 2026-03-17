La recuperación de América de Cali también se ha visto reflejada en el interés que han despertado varios de sus jugadores en el mercado internacional. El equipo dirigido por David González Giraldo ha logrado consolidar una idea de juego atractiva, dinámica y con protagonismo ofensivo, lo que ha permitido que varios jóvenes talentos empiecen a destacarse con fuerza.

En ese contexto, dos nombres han captado especialmente la atención: Mateo Castillo y Jhon Tilman Palacios, quienes no solo se han ganado un lugar como titulares, sino que también se han convertido en piezas clave dentro del funcionamiento del equipo escarlata.

Dos jóvenes que marcan diferencia en el esquema

El rendimiento de Mateo Castillo, lateral derecho de 22 años, y Tilman Palacios, extremo izquierdo de 20, ha sido uno de los puntos altos en este inicio de temporada para América de Cali. Ambos futbolistas han sabido responder a las exigencias tácticas del cuerpo técnico, pero además han aportado desequilibrio en ataque, atrevimiento en el uno contra uno y goles.

El crecimiento de estos dos jugadores dentro del fútbol colombiano no ha pasado desapercibido. Su rendimiento sostenido y proyección los han puesto rápidamente en el radar de clubes importantes del continente, que ya pasaron de simples sondeos a ofertas concretas.

La oferta desde Brasil por Tilman Palacios

El caso de Jhon Tilman Palacios tuvo un capítulo reciente tras el compromiso frente a Deportes Tolima, cuando llegó a las oficinas del club una propuesta formal desde Brasil.

El interesado fue el Bahía Sporte Clube, que presentó una oferta cercana a los 2 millones de dólares por el 100% de los derechos del atacante. La propuesta incluía, además, una condición adicional: dejar al jugador en América de Cali en calidad de préstamo hasta mitad de año, para luego incorporarlo definitivamente a partir de julio de 2026.

Sin embargo, la respuesta de la dirigencia fue inmediata. Tulio y Marcela Gómez descartaron el ofrecimiento al considerar que el valor del jugador es considerablemente más alto.

Desde el entorno del club se tiene claro que una eventual negociación por Tilman solo se contemplaría en cifras cercanas al doble de lo ofertado. La expectativa interna es que su cotización alcance los 4 millones de dólares en los próximos meses, especialmente si mantiene su nivel.

⚡ Con un gran rendimiento y la hidratación de @Electrolit, Tilman Palacios brilló esta noche en nuestro triunfo ante Medellín. 🔝👹 pic.twitter.com/qcPFLeqPHJ — América de Cali (@AmericadeCali) November 28, 2025

Rosario Central y Mateo Castillo: oferta rechazada

La otra propuesta que llegó a América de Cali tuvo como protagonista a Mateo Castillo, uno de los jugadores más destacados en su posición dentro del Fútbol Profesional Colombiano.

El club argentino Rosario Central presentó una oferta de 1.5 millones de dólares por el 50% de los derechos del lateral, con la intención de incorporarlo de inmediato a su plantilla.

La respuesta desde el conjunto escarlata fue igualmente contundente: rechazo total. En el club consideran que la propuesta no corresponde al valor actual del jugador, ni a su proyección a corto plazo.

Además, existe un factor que incrementa su valor: su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, escenario en el que esperan que su cotización crezca de manera significativa.

🚨 La semana pasada #América rechazó una oferta de 1.5M$ por el 50% por Mateo Castillo (22) proveniente de #RosarioCentral y el ‘escarlata’ la rechazó de inmediato. El club compró en 2025 el 60% del lateral en 400.000 dólares ante #RealCartagena. 🔴 pic.twitter.com/qscHBjRhkD — Pipe Sierra (@PSierraR) March 16, 2026

Un nombre que empieza a sonar para la Selección Colombia

El presente de Mateo Castillo no solo ha llamado la atención a nivel de clubes. Su rendimiento también es seguido de cerca por el cuerpo técnico de la Selección Colombia, encabezado por Néstor Lorenzo.

Si bien no parece probable que el lateral tenga un debut inmediato con la selección absoluta, dentro del entorno futbolístico se le considera una pieza con alto potencial para iniciar un proceso a mediano plazo, especialmente después del Mundial de 2026.

Este factor, sin duda, representa un valor agregado que el club tiene en cuenta al momento de analizar cualquier posible transferencia.

Un negocio que también depende de terceros

En el caso de Mateo Castillo, existe además una particularidad contractual que influye directamente en cualquier negociación: sus derechos deportivos están divididos en partes iguales con Real Cartagena.

Esto implica que América de Cali no solo debe pensar en el valor total de la transferencia, sino también en el ingreso neto que le quedaría tras repartir los porcentajes. Por esta razón, la intención del club es que cualquier operación futura le deje al menos 2 millones de dólares limpios por el elemento nacido en Sincelejo.

América se planta firme en el mercado

Con este panorama, América de Cali ha dejado clara su postura: no venderá a sus jóvenes figuras por debajo de su valor real. Aunque en el club son conscientes de que será difícil retenerlos a largo plazo, también tienen claro que no se apresurarán en decisiones que puedan afectar tanto el rendimiento deportivo como el ingreso económico.

La planificación apunta a un 2026 sólido, donde la institución no solo compita a nivel local e internacional, sino que también logre capitalizar al máximo el crecimiento de sus talentos.

Por ahora, Mateo Castillo y Jhon Tilman Palacios siguen siendo dos de las grandes joyas del equipo, piezas fundamentales en el presente y activos estratégicos para el futuro del conjunto escarlata.