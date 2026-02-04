En pleno proceso de definición del frente ofensivo para la temporada, América de Cali salió a dar una respuesta formal al eventual regreso de Michael Rangel. El nombre del delantero, campeón y figura del club en 2019, volvió a instalarse en la conversación justo cuando el equipo acelera gestiones para cerrar el mercado.

La expectativa no es casual. América busca atacantes, necesita alternativas inmediatas y el pasado de Rangel con la camiseta escarlata lo convierte en una referencia inevitable. Sin embargo, desde la dirigencia fueron claros en marcar los alcances reales de esa opción y el lugar que ocupa dentro del análisis deportivo actual.

Michael Rangel y su historia con América de Cali

Michael Rangel dejó una huella fuerte en el América. En 2019 fue pieza clave en la consecución de la Estrella 14, un título que marcó el regreso del club a lo más alto del fútbol colombiano. En ese campeonato, el delantero disputó 23 partidos y anotó 13 goles, siendo uno de los máximos goleadores del certamen.

Su paso total por el equipo dejó números contundentes: 18 goles en 32 partidos, registros que explican por qué su nombre sigue asociado a uno de los ciclos más recordados del club en la última década. Aquella versión de Rangel combinó potencia física, presencia en el área y eficacia, virtudes que hoy, en un contexto distinto, vuelven a ser valoradas por la afición.

El presente de Michael Rangel: agente libre tras salir de Llaneros

En la actualidad, Michael Rangel es agente libre. Terminó su vínculo con Llaneros FC, equipo con el que compitió durante la temporada 2025 en la Liga BetPlay.

En ese año, el delantero jugó 32 partidos y convirtió 5 goles, cifras que reflejan un rol diferente al que tuvo en su mejor momento con América. A los 34 años, Rangel se encuentra en una etapa distinta de su carrera, con experiencia acumulada y un perfil que puede aportar desde otro lugar dentro de una plantilla.

Por qué vuelve a sonar el nombre de Rangel en el mercado escarlata

La razón por la que el nombre de Michael Rangel reaparece es clara: América de Cali está buscando delanteros y necesita ampliar su abanico de opciones ofensivas. En medio de negociaciones abiertas, salidas en análisis y refuerzos por cerrar, los nombres con pasado exitoso en el club vuelven a ponerse sobre la mesa.

Rangel reúne varios elementos que explican el interés:

Conoce el club y su entorno.

Ya respondió en un contexto de alta exigencia.

Está libre y no requiere negociación con otro equipo.

Ese combo lo convierte en una alternativa lógica dentro del radar, aunque no necesariamente prioritaria.

La consulta directa a la dirigencia del América: ¿Puede volver Michael Rangel?

Ante el crecimiento del rumor, la pregunta fue directa y pública. En rueda de prensa, se le consultó a Iván Vélez, gerente deportivo del América de Cali, sobre la posibilidad concreta de un regreso de Michael Rangel. La respuesta buscó equilibrio y claridad, evitando tanto el cierre definitivo como una expectativa desmedida.

Iván Vélez fue explícito al describir la posición del club frente a este escenario: “No tiene las puertas cerradas, ni súper amplias. Estamos tratando de conseguir que no solo traigamos a Daniel Valencia sino también a otro punta. Sea Rodrigo Holgado, Michael Rangel, el paraguayo Marcelo Pérez, el que sea, pero que el profe tenga la tranquilidad de tener de dónde echar mano”.

La declaración marca el tono institucional: Rangel no está descartado, pero tampoco es una decisión tomada ni prioridad en un listado. Su nombre forma parte de un grupo de alternativas que el club evalúa con un objetivo claro: darle herramientas al cuerpo técnico.

El objetivo principal: ampliar las opciones ofensivas

Más allá del nombre propio, la prioridad del América es estructural. El club quiere contar con más de un delantero que le permita rotar, competir y responder ante distintos escenarios del campeonato.

La llegada ya confirmada de Daniel Valencia resolvió una parte del problema, pero no lo cerró por completo. Por eso, la dirigencia sigue explorando opciones que puedan complementar el ataque, ya sea con un perfil distinto o con experiencia en el medio local.

Expectativa abierta, sin decisiones apresuradas

La respuesta formal del América de Cali baja el tono a la especulación sin apagarla por completo. Michael Rangel no tiene las puertas cerradas, pero su regreso tampoco está definido. El club evalúa, compara y decide en función de un plan más amplio.

Así, el nombre del goleador de la Estrella 14 vuelve a escena, no como un guiño nostálgico, sino como una opción real dentro de una búsqueda que apunta a fortalecer el ataque y darle al cuerpo técnico las herramientas necesarias para competir en lo que viene.