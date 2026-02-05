El nombre de Michael Rangel volvió a instalarse con fuerza en el entorno de América de Cali. Campeón en 2019 y protagonista de una de las etapas más recordadas del club en los últimos años, el delantero rompió el silencio y explicó, con palabras directas, su deseo de regresar y el estado real de las conversaciones con la dirigencia.

En entrevista con Campanas Producciones, Rangel habló sin rodeos: contó que ha intentado por varios caminos volver al América, reconoció su presente futbolístico y reveló que ya conversó con la presidenta del club. Sus declaraciones permiten entender qué tan real es la posibilidad y por qué, pese al deseo manifiesto, hoy el escenario sigue abierto.

El deseo explícito de Michael Rangel por volver a vestir la camiseta escarlata

Rangel no esquivó el tema y fue contundente al expresar su intención. El atacante dejó claro que su deseo de regresar al América no es nuevo ni circunstancial:

“He intentado por muchos medios ir a América de Cali. Siempre lo he manifestado”.

La frase resume una postura sostenida en el tiempo. Para Rangel, el vínculo con el club va más allá de una oportunidad de mercado; es una aspiración personal que ha reiterado incluso en contextos donde su nombre no estaba en la agenda principal.

El presente futbolístico y la convicción personal

Con honestidad, el delantero reconoció que su actualidad no es la mejor desde lo estadístico, pero aseguró sentirse preparado para el reto:

“Aunque este no es mi mejor presente futbolístico, me siento fuerte y bien para ir. Siempre lo he deseado”.

Rangel apeló a la experiencia previa para sostener su argumento. Recordó que, cuando llegó al América en 2019, tampoco atravesaba su mejor momento y aun así logró un impacto inmediato en el equipo.

El recuerdo del título y los goles de 2019 como argumento de peso

El atacante trajo a colación su llegada al club y los resultados que consiguió:

“Sé que me pongo esa camiseta y vuelvo a sentir lo mismo que sentí por primera vez y se vieron los resultados. Cuando llegué en 2019, tampoco tenía un buen presente”.

En aquella temporada, Rangel fue uno de los goleadores del equipo campeón, aportando 13 goles en Liga y convirtiéndose en una de las figuras de la Estrella 14. Ese antecedente es el principal respaldo de su discurso.

Una conexión emocional que va más allá de lo deportivo

Rangel también habló desde el sentimiento. Reconoció su origen como hincha de otro club, pero dejó claro el lugar especial que ocupa el América en su historia:

“Soy hincha del Bucaramanga, pero América me marcó demasiado. Se me metió en el corazón. Siempre ha sido el equipo que he querido”.

La declaración explica por qué su nombre reaparece cada vez que el club busca delanteros. Para el jugador, el América no es solo una opción laboral, sino un lugar con un peso emocional determinante.

Qué le dijo Michael Rangel a la presidenta de América de Cali

Durante esa conversación, el atacante fue claro respecto a su intención y a la confianza que tiene en su rendimiento:

“El jueves de la semana pasada hablé con la presidenta, Marcela Gómez. Le manifesté que quería estar en América y que si iba, sé que voy a rendir bastante”.

El mensaje fue directo y sin rodeos. Rangel transmitió seguridad y convencimiento, dos elementos que considera claves para que el club lo tenga en cuenta en un mercado competitivo.

La respuesta institucional: está en carpeta, pero no es el único

Según relató el propio jugador, la presidenta fue clara respecto al proceso interno que sigue el club:

“Ella me dice que sí estoy en carpeta, entre los delanteros que pueden llegar al equipo, que hay más opciones”.

La respuesta confirma que Rangel es una alternativa real, aunque no prioritaria de manera automática. Su nombre hace parte de un listado que debe ser evaluado dentro de un proceso formal.

El paso por comité y la espera por una decisión

Rangel explicó que la presidenta le detalló el procedimiento que sigue el América para definir refuerzos:

“Así que deben pasarlo a comité, evaluarlo, revisarlo para tomar una decisión”.

Este punto explica por qué, pese al contacto directo, no hubo una definición inmediata. El club analiza varias opciones de ataque y toma decisiones de manera colegiada, no individual.

La falta de respuesta posterior y el escenario actual entre Michael Rangel y América

El delantero también contó que, tras esa conversación, no volvió a recibir noticias:

“Me dijo que me iba hablando en el transcurso de los días, pero desde ese jueves no me ha llegado una sola notificación para decirme si estoy todavía o no es el momento”.

Rangel aclaró que entendió la postura institucional y que la respuesta fue transparente, aunque la espera continúe. El cierre de su relato deja claro el contexto actual del atacante:

“Ella me puso las cosas claras, lo entendí y estamos a la espera. Yo estoy sin club, con deseo y ganas de volver”.

Rangel se encuentra como agente libre, disponible y motivado. Su discurso no exige ni presiona; plantea una disposición abierta, apoyada en el deseo y en el antecedente deportivo.

El nombre de Rangel en el contexto del mercado del América

Las declaraciones del delantero se dan en un momento clave del mercado de fichajes del América de Cali, que busca completar su frente ofensivo. Con varias opciones en análisis, el club evalúa perfiles distintos y tiempos ajustados.

En ese escenario, Michael Rangel aparece como una alternativa con historia, identificación y experiencia en el medio local, pero también con interrogantes propios de su presente deportivo.

Un mensaje que reactiva la conversación

Las palabras de Rangel no definen una decisión, pero sí reactivan la conversación. Su deseo explícito, el diálogo confirmado con la presidenta y la espera abierta dejan claro que el tema está sobre la mesa.

El atacante campeón de 2019 volvió a decirlo sin rodeos: quiere regresar, siente el club y cree que puede rendir. Ahora, la decisión está del lado del América, que deberá evaluar si este reencuentro encaja en su planificación deportiva para lo que viene.