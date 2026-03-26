América de Cali afronta un momento clave en la Liga BetPlay tras un resultado que dejó consecuencias directas en la tabla del campeonato. El equipo escarlata no logró ganar en casa ante Llaneros y con ello dejó escapar puntos importantes en la lucha por acercarse a los primeros lugares del torneo.

El resultado mantiene al equipo dirigido por David González dentro de la zona de clasificación, pero con una diferencia mínima respecto a los clubes que vienen detrás. Con 7 partidos aún por disputarse en la fase del Todos contra Todos, el panorama del equipo empieza a definirse entre la necesidad de asegurar su lugar en los cuadrangulares y la posibilidad de seguir escalando posiciones en la tabla.

América de Cali y el empate ante Llaneros en la Liga BetPlay

El partido frente a Llaneros, correspondiente a la Fecha 13 de la Liga BetPlay, terminó sin goles en el estadio Pascual Guerrero. Fue un encuentro en el que América de Cali buscó imponer condiciones, pero no logró encontrar la eficacia necesaria para quedarse con la victoria.

Este empate se suma a otros resultados similares que el equipo ha tenido como local en la temporada. Ya había sucedido ante Once Caldas y Deportes Tolima, partidos que terminaron con marcador de 1-1.

De esta forma, el duelo ante Llaneros se convirtió en la tercera ocasión del semestre en la que América no logra ganar en casa en el campeonato. Más allá del resultado puntual, el partido dejó un impacto directo en la tabla de posiciones, ya que el equipo dejó pasar la oportunidad de acercarse a los primeros lugares de la Liga BetPlay.

Cómo quedó América de Cali en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Tras este resultado, América de Cali llegó a 21 puntos luego de disputar 12 partidos en el campeonato. Se ubica en la quinta posición de la tabla del Todos contra Todos, un lugar que lo mantiene dentro del grupo de equipos que actualmente clasificarían a los cuadrangulares semifinales.

Sin embargo, la diferencia en la tabla es mínima. El conjunto escarlata se encuentra a 6 puntos del primer lugar del campeonato y apenas un punto por encima del octavo puesto. Esta situación convierte cada jornada restante en un partido determinante para el objetivo de asegurar la clasificación a la fase final del torneo.

Los partidos que le faltan a América de Cali como local

América de Cali disputará 3 partidos más en el estadio Pascual Guerrero en lo que resta de la fase regular de la Liga BetPlay. Después de los empates recientes en casa, estos encuentros adquieren mayor importancia para el equipo, que buscará aprovechar la condición de local para sumar puntos determinantes.

Los partidos como local que le restan al cuadro escarlata son:

Atlético Bucaramanga (Fecha 15)

Millonarios (Fecha 17)

Deportivo Pereira (Fecha 19)

Cada uno de estos compromisos representa una oportunidad para fortalecer la posición del equipo en la tabla y acercarse al objetivo de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Los partidos que le faltan a América de Cali como visitante

Además de los encuentros en el Pascual Guerrero, el equipo dirigido por David González tendrá cuatro partidos fuera de casa en la recta final del Todos contra Todos. Estos compromisos serán exigentes, ya que incluyen visitas a rivales con aspiraciones dentro del torneo.

El calendario como visitante para América de Cali es el siguiente:

Independiente Medellín (Fecha 14)

Cúcuta Deportivo (Fecha 16)

Fortaleza (Fecha 5)

Deportivo Cali (Fecha 18)

Entre estos partidos destaca el clásico vallecaucano frente a Deportivo Cali, uno de los encuentros más esperados del campeonato.

América de Cali y la pelea por clasificar a los cuadrangulares

El objetivo inmediato de América de Cali en la Liga BetPlay es asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales. El equipo se mantiene en zona de clasificación, pero la cercanía entre los clubes en la tabla obliga a sumar puntos con regularidad en las jornadas restantes.

Los empates recientes en casa han reducido el margen de error, por lo que el equipo necesita mejorar su eficacia en los próximos partidos. Con 7 encuentros aún por disputarse, el panorama del cuadro escarlata en la Liga BetPlay dependerá de su capacidad para sostener el rendimiento y sumar resultados que le permitan consolidar su lugar entre los ocho mejores del campeonato.