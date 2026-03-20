Yeison Guzmán atraviesa uno de los momentos más determinantes de su carrera con la camiseta de América de Cali. El mediocampista ofensivo se ha convertido en la principal referencia goleadora del equipo en la temporada 2026 y volvió a demostrarlo en la victoria sobre Águilas Doradas por la Fecha 12 de la Liga BetPlay.

El triunfo en condición de visitante se definió con un solitario gol suyo. Ese tanto no solo representó tres puntos clave en la tabla, sino que también reforzó un dato que empieza a marcar la temporada del cuadro escarlata: cada vez que Yeison Guzmán aparece en el marcador, América suele ganar.

Yeison Guzmán y el gol que le dio el triunfo a América ante Águilas Doradas

El duelo ante Águilas Doradas fue uno de esos partidos que exigen carácter y eficacia. América de Cali visitó un escenario complicado y logró quedarse con la victoria por 0-1. El autor del gol fue Yeison Guzmán, quien volvió a aparecer en un momento clave para el equipo dirigido por David González.

Su anotación terminó siendo suficiente para asegurar los tres puntos y mantener al equipo en la pelea por los primeros lugares de la Liga BetPlay. Con ese tanto, Guzmán alcanzó 8 goles en 12 partidos con la camiseta escarlata y confirmó su importancia dentro del proyecto deportivo del club.

Los números goleadores de Yeison Guzmán en la Liga BetPlay

En lo que va de la Liga BetPlay 2026, Yeison Guzmán ha sido uno de los jugadores más influyentes del campeonato. Su rendimiento goleador lo tiene entre los máximos anotadores del torneo. Hasta el momento suma 7 goles en la liga, una cifra que lo ubica en los primeros lugares de la tabla de goleadores.

Solo dos jugadores han anotado más que él en el campeonato:

Andrey Estupiñán , con 9 goles para Deportivo Pasto.

, con 9 goles para Deportivo Pasto. Dayro Moreno, con 8 goles para Once Caldas.

Ese registro convierte a Guzmán en uno de los atacantes más efectivos del torneo y en la principal referencia ofensiva del América de Cali.

Cuántos puntos ha ganado América con los goles de Yeison Guzmán

Más allá de las cifras individuales, el impacto de Yeison Guzmán se refleja directamente en los resultados del equipo. Un dato llama especialmente la atención: América de Cali ganó 5 de los 6 partidos en los que el mediocampista anotó.

La única excepción fue el encuentro ante Junior en Barranquilla, en el que Guzmán marcó, pero el equipo terminó perdiendo por 2-1. En el resto de los partidos, sus goles fueron sinónimo de victorias para el cuadro escarlata, lo que demuestra su peso dentro del funcionamiento del equipo.

Los partidos que América ganó gracias a los goles de Guzmán

El aporte de Yeison Guzmán ha sido determinante en varios partidos de la temporada. Sus goles han llegado en momentos importantes y han contribuido directamente a los triunfos del equipo. Estos son los partidos en los que anotó y América terminó ganando:

Internacional de Bogotá (3-0): En ese partido, Guzmán marcó un doblete que abrió el camino de una victoria contundente.

En ese partido, Guzmán marcó un doblete que abrió el camino de una victoria contundente. Jaguares de Córdoba (3-0): Volvió a marcar dos goles en otro triunfo amplio del equipo escarlata.

Volvió a marcar dos goles en otro triunfo amplio del equipo escarlata. Alianza FC (0-3): Anotó uno de los goles en la victoria del América en Valledupar.

Anotó uno de los goles en la victoria del América en Valledupar. Atlético Bucaramanga (2-1): Marcó en el partido de Copa Sudamericana que terminó con la clasificación a la fase de grupos del torneo continental.

Marcó en el partido de Copa Sudamericana que terminó con la clasificación a la fase de grupos del torneo continental. Águilas Doradas (0-1): Fue el autor del único gol del partido, suficiente para que América sumara tres puntos como visitante.

Estos registros evidencian que el impacto del jugador no solo se mide en cantidad de goles, sino también en la importancia de los momentos en los que aparecen.

La conexión entre Yeison Guzmán y David González

El gran momento de Yeison Guzmán también está ligado a su relación futbolística con David González. El entrenador ha sido clave en su rendimiento a lo largo de los últimos años. Ya habían trabajado juntos en Deportes Tolima, donde Guzmán alcanzó su mejor nivel goleador y se convirtió en uno de los jugadores más destacados del equipo.

Ese antecedente llevó a González a insistir en su fichaje cuando asumió el proyecto de América de Cali. El resultado está a la vista: Guzmán es titular indiscutido y el principal goleador del equipo en el semestre.

El impacto de sus goles en la temporada escarlata

La estadística que vincula sus goles con los triunfos del equipo refleja una realidad evidente: Yeison Guzmán se ha convertido en el jugador que inclina la balanza para América de Cali.

Cada vez que aparece en el marcador, el equipo se acerca a la victoria. Esa capacidad de definir partidos es uno de los factores que explican el buen momento del conjunto escarlata en la Liga BetPlay. Con el gol ante Águilas Doradas, Guzmán reafirmó su condición de figura y dejó claro que su aporte no solo se mide en cifras personales, sino tam