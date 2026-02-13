América de Cali no se detiene en la búsqueda de delanteros para el segundo semestre de 2026. El cuerpo técnico encabezado por David González tiene claro que el equipo necesita más variantes ofensivas y, tras varios intentos que no se concretaron, aparece un nuevo nombre en el radar escarlata. Se trata de una opción que empieza a tomar fuerza mientras el mercado sigue abierto.

Luego de las negociaciones fallidas o inconclusas con futbolistas como José Neris, Rodrigo Holgado y Marcelo Pérez, entre otros, la dirigencia sigue explorando alternativas. En ese contexto, la versión de la periodista Nany Flórez toma relevancia: América de Cali habría iniciado conversaciones por el delantero argentino Gustavo Del Prete, quien actualmente tiene contrato en el fútbol mexicano.

América de Cali busca otro delantero: la prioridad de David González

El pedido de reforzar la delantera ha sido constante en América de Cali durante el mercado. Tras las salidas de Luis Ramos Leiva y Rodrigo Holgado, el equipo quedó corto de variantes en el frente de ataque. David González lo dejó claro tras el empate ante Once Caldas: el fichaje de un delantero debía cerrarse cuanto antes.

La situación no ha sido sencilla. Más allá de que llegó el ecuatoriano Daniel Valencia, América intentó avanzar por José Neris, goleador uruguayo que terminó el 2025 con cifras destacadas en el fútbol sudamericano. Sin embargo, las condiciones contractuales con su club y las múltiples ofertas complicaron el negocio. Luego apareció la opción de Marcelo Pérez, pero tampoco se concretó. Con ese panorama, el club sigue activo en la búsqueda.

Gustavo Del Prete, el nuevo nombre en el mercado de América de Cali

En medio de esa necesidad ofensiva surge el nombre de Gustavo Del Prete, delantero argentino de 29 años que juega en el Atlas de México. Según la información compartida por Nany Flórez, América de Cali ya habría iniciado diálogos para intentar su fichaje, aprovechando que el futbolista estaría en condiciones viables de salir del club mexicano.

Del Prete es un atacante con experiencia internacional y recorrido en varios equipos. Formado en el Club Cipolletti, debutó profesionalmente en 2014 y desde entonces ha construido una carrera que incluye pasos por Montevideo City Torque en Uruguay, Estudiantes de La Plata en Argentina, Pumas UNAM y Mazatlán en México, además de su actual etapa en Atlas.

La posibilidad de su llegada se evalúa en un contexto en el que América busca un jugador que aporte movilidad, goles y experiencia. Aunque no se trata de un goleador clásico de área, su versatilidad ofensiva es uno de los aspectos que más valoran en el cuerpo técnico.

Quién es Gustavo Del Prete: trayectoria, estadísticas y perfil

Gustavo Del Prete mide 1,75 metros y puede jugar como delantero centro o segundo atacante. A lo largo de su carrera ha disputado cerca de 300 partidos profesionales, con presencia en ligas de Argentina, Uruguay, México y competencias internacionales. Es un futbolista con movilidad, buen juego asociativo y capacidad para presionar en salida.

En el reciente semestre con Atlas, disputó 12 partidos con 2 goles y una asistencia. Antes, en su paso por Estudiantes de La Plata, vivió uno de sus mejores momentos, siendo parte importante del equipo que compitió en torneos internacionales. En México también dejó registros interesantes con Pumas y Mazatlán, destacándose por su despliegue físico.

Su carrera incluye logros colectivos como el título de Segunda División en Uruguay con Montevideo City Torque en 2019. Además, es un jugador acostumbrado a competir en entornos exigentes, algo que el América busca para fortalecer su plantel de cara a Liga BetPlay y torneos internacionales.

Por qué América de Cali insiste en fichar otro delantero

La insistencia del club en sumar atacantes responde a varios factores. Primero, la necesidad de competencia interna en la delantera. Segundo, la carga de partidos que afrontará el equipo en Liga, Copa BetPlay y torneos internacionales. Y tercero, la búsqueda de perfiles distintos que le den variantes tácticas a David González.

El equipo ya aseguró el fichaje del ecuatoriano Daniel Valencia, goleador en su país durante 2025. Sin embargo, el cuerpo técnico quiere otro delantero para completar el plantel. La intención es tener al menos dos alternativas claras para la posición, evitando depender de un solo nombre en momentos clave.

Además, el mercado ha mostrado que cerrar fichajes ofensivos no es sencillo. Las exigencias económicas, contratos vigentes y competencia de otros clubes han retrasado varios negocios. Por eso, la aparición de nuevas opciones como Del Prete se convierte en una oportunidad que el club analiza con detalle.

Cómo avanzan las negociaciones por el nuevo delantero en América de Cali

Las conversaciones con Gustavo Del Prete estarían en etapa inicial, según las versiones periodísticas. América evalúa condiciones económicas, modalidad de transferencia y situación contractual del futbolista con Atlas. El club mexicano estaría dispuesto a negociar una salida, lo que abre una ventana para el equipo escarlata.

Mientras tanto, la dirigencia mantiene abiertas otras alternativas en caso de que el negocio no prospere. El objetivo es cerrar al menos un fichaje más en ataque antes del cierre del mercado, respondiendo a la solicitud del entrenador y a la expectativa de los hinchas.

El panorama muestra a América de Cali activo, insistente y atento a cada oportunidad. Tras varios intentos, el club vuelve a mover fichas en el mercado ofensivo con la intención de encontrar el delantero que complete el plantel para el 2026 y acompañe el proyecto deportivo que busca pelear títulos en la Liga BetPlay.