América de Cali llevaba semanas buscando un delantero que marcara diferencias. El cuerpo técnico de David González insistía en la necesidad de tener un 9 con presencia en el área, contundencia y capacidad de decidir partidos cerrados. Tras varios intentos en el mercado y múltiples nombres sobre la mesa, el club apostó por el ecuatoriano Daniel Valencia, máximo goleador de la Serie A de Ecuador en 2025.

La respuesta del atacante llegó de inmediato. Apenas 11 días después de su llegada, Valencia debutó con América de Cali y anotó. Fue en el estadio Pascual Guerrero, ante Santa Fe, entrando desde el banco y marcando el gol del triunfo. Un inicio perfecto para un delantero que llegó con la misión de hacer goles y empezó cumpliendo desde su primer partido.

Daniel Valencia debutó con gol en América de Cali: así fue el estreno

El estreno de Daniel Valencia con América de Cali tuvo todos los ingredientes de una noche especial. El ecuatoriano, fichado el 2 de febrero, debutó el 13 del mismo mes en casa, ante Santa Fe. El partido estaba empatado sin goles cuando David González decidió enviarlo al campo para el segundo tiempo.

Valencia reemplazó a Dylan Borrero y se ubicó como referencia ofensiva. A los 76 minutos llegó la jugada decisiva. Pase preciso de Ómar Bertel, movimiento inteligente del delantero para atacar el espacio y definición certera ante el arquero Andrés Mosquera Marmolejo. Gol en su primer partido, ante su gente, en el Pascual Guerrero. El tanto significó la victoria del equipo y un mensaje claro: el nuevo 9 llegó para marcar.

América de Cali buscaba un goleador y Daniel Valencia respondió desde el primer partido

El fichaje de Daniel Valencia no fue casualidad. América de Cali tuvo dificultades para cerrar otras negociaciones por delanteros y el entrenador dejó claro que el equipo necesitaba gol urgente. Valencia, con 21 goles en 2025 en Ecuador, apareció como una opción confiable.

Su debut goleador confirmó que la apuesta tiene sentido. América necesitaba un atacante que resolviera partidos cerrados y Valencia lo hizo en su primera oportunidad. Más allá del gol, mostró movimientos inteligentes en el área, lectura de juego y tranquilidad para definir.

Para un equipo que venía buscando un 9, empezar con un delantero anotando desde el debut genera ilusión en la hinchada y confianza en el cuerpo técnico.

Quién es Daniel Valencia, fichaje goleador de América de Cali 2026

Daniel Valencia es un delantero ecuatoriano de 29 años que construyó su carrera en el fútbol de su país. Jugó en Everest Guayaquil, Águilas Santo Domingo, Santa Rita Vinces, América de Quito, Orense, Universidad Católica, Macará y Manta FC.

En Manta vivió su mejor etapa. Fue segundo máximo goleador de la Serie B en 2024 y máximo anotador de la Serie A en 2025. En total suma más de 75 goles en su carrera profesional, números que convencieron a América de Cali de apostar por él.

Es un atacante de área, fuerte en el juego aéreo, con buen remate y capacidad para moverse entre centrales. Un perfil clásico de goleador, justo lo que necesitaba el equipo escarlata.

El gol de Daniel Valencia ante Santa Fe: jugada clave del triunfo

La anotación del ecuatoriano tuvo varios elementos importantes. Primero, el contexto del partido: empate sin goles en el Pascual Guerrero, con América buscando la victoria. Segundo, la asistencia de Ómar Bertel, precisa y oportuna.

Valencia leyó la jugada, atacó el espacio, controló y definió con calidad ante la salida del arquero. Fue un gol de delantero de área, de ubicación y contundencia. Ese tipo de anotaciones son las que América necesitaba para destrabar partidos cerrados.

Además, el tanto aseguró los tres puntos. No fue solo un debut con gol, sino un gol decisivo que cambió el resultado.

Daniel Valencia marcó en su debut en el cumpleaños 99 de América de Cali

El estreno goleador tuvo un detalle adicional que lo hace aún más especial. Valencia anotó en el día del cumpleaños 99 de América de Cali, en el Pascual Guerrero y ante su hinchada. Un contexto simbólico para empezar su historia con el club.

Marcar en el primer partido, en casa y en una fecha histórica es un momento que suele quedar en la memoria. En un club exigente con sus delanteros, empezar así genera expectativa.

Para la hinchada escarlata, ver a su nuevo 9 anotando desde el debut alimenta la ilusión de lo que puede venir en la temporada.