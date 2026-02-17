América de Cali vive semanas intensas en el mercado de fichajes 2026. Con el equipo en competencia, 7 refuerzos confirmados y todavía dos cupos disponibles, la expectativa de la hinchada escarlata gira alrededor de una pregunta clave: ¿Habrá más incorporaciones? La respuesta empieza a tomar forma con las declaraciones del técnico David González.

El entrenador ha sido claro. Aunque reconoce el esfuerzo económico que ya hizo el club, insiste en la necesidad de fortalecer el ataque con al menos otro delantero. América quiere competir por títulos en Liga BetPlay y torneos internacionales, y el cuerpo técnico considera que todavía hay espacio para mejorar la plantilla.

América de Cali 2026: los fichajes confirmados hasta ahora

El mercado escarlata ya dejó siete incorporaciones oficiales para la temporada 2026. Son nombres que llegaron para reforzar distintas líneas del equipo y construir un plantel competitivo.

Los fichajes confirmados son:

Jean Fernandes , arquero brasileño con experiencia en Cerro Porteño.

, arquero brasileño con experiencia en Cerro Porteño. Marlon Torres , zaguero campeón con el club, procedente de Deportes Tolima.

, zaguero campeón con el club, procedente de Deportes Tolima. Danny Rosero, defensor con paso por Kansas City en la MLS.

defensor con paso por Kansas City en la MLS. Carlos Sierra, mediocampista bicampeón con América, llega desde Club Llaneros.

mediocampista bicampeón con América, llega desde Club Llaneros. Yeison Guzmán , volante ofensivo procedente de Fortaleza en Brasil.

, volante ofensivo procedente de Fortaleza en Brasil. Darwin Machís, extremo venezolano con recorrido internacional.

extremo venezolano con recorrido internacional. Daniel Valencia, delantero ecuatoriano goleador de la Serie A en 2025.

Con estos refuerzos, América de Cali ya movió fuerte el mercado. Sin embargo, todavía hay dos cupos disponibles que mantienen abierta la posibilidad de más fichajes.

América de Cali tiene dos cupos libres para fichajes en 2026

En el reglamento del mercado de fichajes, América de Cali todavía cuenta con dos cupos para nuevas incorporaciones. La situación abre un escenario interesante: el club puede sumar más jugadores si encuentra oportunidades que encajen en lo deportivo y en lo económico.

Para la dirigencia y el cuerpo técnico, la prioridad está clara. América quiere fortalecer el ataque. El propio David González ha reconocido públicamente que el equipo necesita más alternativas ofensivas para afrontar un calendario exigente.

Según versiones del entorno del club y medios deportivos, América mantiene la búsqueda de un delantero adicional para acompañar a Daniel Valencia y reforzar el frente ofensivo.

David González y su mensaje sobre los nuevos fichajes del América

El técnico David González habló del tema en entrevista en Win Sports. Sus palabras reflejan equilibrio entre prudencia económica y ambición deportiva. El entrenador explicó que el club ya hizo un gran esfuerzo en el mercado, pero que espera la posibilidad de sumar otro delantero. Reconoció que no se puede pensar que la llegada de Daniel Valencia resuelve todas las necesidades ofensivas.

“Somos conscientes de que el esfuerzo ha sido grande y por más de que todavía existan 2 cupos libres, la inversión ha sido grande. Esperamos, de pronto poder alcanzar la posibilidad del otro punta. Tampoco podemos olvidarnos de las cosas y porque ahora Daniel Valencia entró, hizo un gran partido y marcó, decir que ya está y no necesitamos más. En esto pueden pasar mil cosas: suspensiones, lesiones, momentos. Ojalá podamos tener esa otra posibilidad para estar incluso más fuertes. Analizaremos lo que trae el mercado, posibilidades y valores. Trataremos de hacer lo mejor para que el equipo pueda siempre estar adelante”, fue lo que dijo el entrenador de América de Cali.

América de Cali busca más delanteros en el mercado 2026

La necesidad ofensiva tiene explicación. América perdió jugadores importantes en ataque y busca mantener un plantel equilibrado. El equipo quiere evitar quedarse corto en una zona clave para competir por títulos.

El cuerpo técnico analiza nombres, posibilidades y valores. La idea no es fichar por fichar, sino encontrar jugadores que encajen en el proyecto deportivo. El club estudia oportunidades de mercado, especialmente delanteros con experiencia o proyección.

Esta búsqueda se conecta con el rendimiento reciente del equipo. América quiere tener más variantes ofensivas para partidos cerrados, rotaciones en torneos internacionales y un plantel más profundo.

América de Cali 2026: cómo afectan los cupos libres al proyecto deportivo

Los dos cupos disponibles representan una oportunidad estratégica. América puede esperar el momento adecuado para fichar, aprovechar oportunidades de mercado o reforzar posiciones específicas.

El cuerpo técnico analiza necesidades reales del equipo. En ese análisis aparecen variables como rendimiento actual, lesiones, carga de partidos y adaptación de los nuevos fichajes. Para un equipo que aspira a finales, tener un plantel completo es clave. América de Cali lo sabe y por eso mantiene abierta la posibilidad de más refuerzos.

Qué puede pasar con los dos cupos libres de América de Cali

El futuro de los dos cupos dependerá del mercado. Si aparece un delantero que encaje en lo deportivo y económico, América intentará cerrar el fichaje. Si no, el club podría esperar hasta el siguiente periodo de inscripciones.

David González dejó claro que la intención es fortalecer el equipo. La decisión final dependerá de las oportunidades que surjan y del análisis interno del club. América de Cali ya hizo siete fichajes importantes, pero el mercado sigue abierto y la expectativa continúa. Con dos cupos disponibles y el deseo del entrenador de sumar más ataque, el cierre del mercado escarlata promete ser uno de los temas más seguidos por la hinchada en la temporada 2026.