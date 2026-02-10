América de Cali sigue moviéndose con cautela, pero sin pausa, en la recta final del mercado. Tras caerse una negociación que parecía encaminada la semana anterior, el club escarlata volvió a activar contactos y ya tiene sobre la mesa un nuevo nombre para reforzar la zona ofensiva. Sin embargo, el primer intento no tuvo el desenlace esperado.

Se cayó el plan inicial y América reacciona

La dirigencia americana había avanzado de manera importante por el paraguayo Marcelo Pérez, atacante de Huracán de Argentina. Todo estaba prácticamente acordado entre clubes y jugador, pero en las evaluaciones finales el cuerpo técnico y la gerencia deportiva decidieron no continuar con la operación.

Ese giro de última hora generó incomodidad en el entorno del club argentino y dejó al América obligado a reactivar su búsqueda en una posición que consideran prioritaria para afrontar el semestre.

Brian Parada, el nuevo nombre en escena

En ese contexto apareció con fuerza el nombre del argentino Brian Parada, delantero de 26 años que actualmente milita en el Xewkija Tigers FC, de la Primera División de Malta.

Los números del atacante no pasan desapercibidos: suma 14 goles en 15 partidos en la presente temporada, registros que lo convierten en uno de los goleadores destacados del torneo maltés.

Desde Cali hubo contacto tanto con el jugador como con el club dueño de sus derechos federativos. Un punto clave en la negociación es que la institución europea otorgó permiso para que América negocie directamente las condiciones contractuales con el futbolista. De existir acuerdo, el club maltés no pondría mayores obstáculos, siempre que reciba una compensación económica por la salida.

Un club dispuesto a negociar

Aunque Parada es pieza importante en su equipo, el Xewkija Tigers FC atraviesa un momento financiero delicado. El delantero argentino es el jugador con salario más alto de la plantilla, por lo que una eventual transferencia también aliviaría la masa salarial.

Esa coyuntura facilita el escenario para América, que ve viable la operación desde lo institucional. El verdadero pulso, por ahora, está en lo contractual.

La primera oferta fue insuficiente

En el primer acercamiento formal, el centrodelantero argentino rechazó la propuesta económica presentada por el América. Según trascendió, las cifras no se ajustan a lo que actualmente percibe en Europa ni a sus expectativas salariales como goleador en pleno auge.

No obstante, Parada no cerró la puerta. El jugador le manifestó al gerente deportivo, José Iván Vélez, que la posibilidad de vestir la camiseta escarlata le resulta atractiva desde lo deportivo, aunque reconoció que su calidad de vida actual en Europa es superior.

El mensaje fue claro: si el América mejora la propuesta económica, el negocio puede reactivarse y avanzar con mayor firmeza.

Más nombres en carpeta y decisiones en curso

En América no se precipitan. Parada no es el único delantero al que le han hecho ofrecimiento en las últimas horas. La dirigencia analiza varias alternativas antes de tomar una decisión definitiva, consciente de que el margen de error en esta etapa del mercado es mínimo.

Mientras tanto, el único atacante confirmado como refuerzo es el ecuatoriano Jorge Daniel Valencia, quien ya entrena con el equipo y está a disposición del cuerpo técnico para debutar.

En cuanto a opciones locales, fuentes cercanas a la institución indicaron que los nombres de Michael Rangel y Jeison Medina están descartados. En el primer caso por decisión deportiva del entrenador David González Giraldo, y en el segundo por los altos costos que implica su salida de Liga de Quito.

América espera definir delantero esta semana

El club escarlata sabe que necesita cerrar pronto su último refuerzo ofensivo. Tras el revés con Marcelo Pérez y el primer “no” de Brian Parada, la dirigencia trabaja contrarreloj para definir quién será el hombre que complemente su ataque en un semestre que exige eficacia y contundencia.

Las próximas horas serán determinantes para saber si el América ajusta cifras y reactiva la operación por el goleador argentino o si, una vez más, el mercado da un giro inesperado.