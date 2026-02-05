En América de Cali todo está listo para concretar la llegada del atacante paraguayo Marcelo Pérez, futbolista de 24 años que alcanzó un acuerdo total con la institución vallecaucana para convertirse en nuevo refuerzo ofensivo. Entre clubes, Huracán de Buenos Aires y el cuadro escarlata también dejaron todo pactado, razón por la cual, hasta hace pocas horas, el panorama era completamente favorable para que el delantero tomara vuelo rumbo a Cali y se sumara de inmediato al plantel.

Sin embargo, una oferta de última hora recibida directamente por el jugador en la noche del miércoles introdujo un factor de duda inesperado. En América mantienen la calma y confían en que el acuerdo se respetará, aunque internamente ya activaron planes alternativos en caso de que la operación se frustre en el cierre.

Cerro Porteño entra en escena y siembra dudas

La propuesta que alteró el escenario llegó desde Cerro Porteño, uno de los clubes más importantes del fútbol paraguayo. A través del representante del jugador, el club de Asunción presentó una oferta atractiva tanto en lo económico como en lo deportivo, considerando que disputará la Copa Libertadores y se encuentra finalizando la conformación de una plantilla competitiva bajo la dirección técnica del uruguayo Jorge Bava.

Desde el entorno de Pérez se reconoce que el interés del “Ciclón de Barrio Obrero” no es menor, especialmente porque el delantero no será tenido en cuenta por Huracán, dueño de sus derechos federativos. A ello se suma el componente emocional de vestir la camiseta de uno de los dos grandes de su país, un aspecto que el jugador analiza con detenimiento antes de tomar una decisión definitiva.

Pese a ello, en América confían en que el atacante mantendrá la palabra dada y utilizará los tiquetes aéreos que el club ya le dispuso para arribar a suelo colombiano en las próximas horas.

Marcelo Perez 🇵🇾, será nuevo jugador de @AmericadeCali en las próximas hs viaja a Colombia ya se intercambian papeles para el cierre de operación, pasa los exámenes médicos y firmará su contrato por un año,sin cargo y con opción de compra. pic.twitter.com/F4UXaEqwDU — Gary Erazo (@GaryErazo11) February 4, 2026

Un antecedente reciente que genera alerta en Cali

Si finalmente Marcelo Pérez decide trasladarse a Paraguay, se presentaría una curiosa coincidencia que no pasa desapercibida en la interna escarlata: Cerro Porteño le estaría “arrebatando” al América un segundo jugador en menos de 40 días.

A finales de diciembre, el club guaraní concretó la incorporación del extremo colombiano Harold Santiago Mosquera, cuando el futbolista ya se encontraba en la sede americana y estaba próximo a ser anunciado oficialmente como refuerzo. Ese antecedente genera cautela, aunque no alarma, en la dirigencia vallecaucana.

Plan B y C: dos campeones en carpeta

Ante cualquier eventualidad, América de Cali tiene definidas dos alternativas claras en ataque. Se trata de los delanteros colombianos Michael Rangel y Jeison Medina, ambos campeones con el club en 2019 y nombres que generan consenso interno.

Con los dos futbolistas ya existieron diálogos preliminares y conversaciones sobre cifras. En ambos casos, la dirigencia fue transparente al aclarar que no eran la prioridad, dado que todo el esfuerzo principal está enfocado en cerrar la llegada de Marcelo Pérez.

Rangel, la opción más viable; Medina, una negociación más compleja

De las dos alternativas, la de Michael Rangel aparece como la más accesible. El delantero es agente libre y ha manifestado públicamente su deseo de regresar al club. Incluso, en recientes declaraciones a una emisora local, el propio jugador reveló que la presidenta Marcela Gómez le confirmó que su nombre estaba siendo analizado internamente.

En cuanto a Jeison Medina, la operación presenta mayor complejidad, ya que sería necesario negociar con Liga de Quito un préstamo por un año, lo que implicaría un desembolso económico adicional.

Confianza total en cerrar a Pérez

Pese a los movimientos de última hora, en América prevalece el optimismo. La dirigencia considera que el acuerdo con Marcelo Pérez sigue firme y que la situación quedará definida favorablemente en las próximas horas. Mientras tanto, el club se mantiene preparado para reaccionar con rapidez, con dos alternativas conocidas y probadas sobre la mesa, en un mercado que no da margen para la improvisación.