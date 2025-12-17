Alfredo Arias necesitaba este título más que nadie. No solo por la estrella que Junior de Barranquilla acaba de conquistar en la Liga BetPlay II – 2025, sino por todo lo que tuvo que atravesar para llegar hasta aquí. Fueron años de golpes, críticas, finales perdidas y salidas dolorosas en el fútbol colombiano, hasta que, contra todo pronóstico, el entrenador uruguayo encontró en Barranquilla la revancha que parecía negada.

Con un contundente global de 4-0 ante Deportes Tolima, Junior se coronó campeón y, de paso, le permitió a Arias cerrar un ciclo marcado por la resistencia, la convicción y una idea futbolística que nunca abandonó, incluso cuando el contexto fue adverso.

Alfredo Arias: convicción en medio de la tormenta

La historia de Alfredo Arias en Colombia comenzó en enero de 2020, cuando asumió el reto de dirigir a Deportivo Cali. Desde el primer día dejó claro su libreto: protagonismo con balón, asociaciones constantes y una identidad reconocible. Sin embargo, el contexto no fue sencillo.

La pandemia del Covid-19 alteró todo. Arias tuvo que atravesar meses complejos lejos de su familia en Uruguay, en un entorno cargado de incertidumbre y presión. Los resultados no siempre acompañaron, pero su idea nunca se negoció. Aun en medio de cuestionamientos, el entrenador sostuvo su convicción futbolística, una característica que marcaría toda su carrera en el país.

Santa Fe, Peñarol y decisiones que dejaron heridas

En el segundo semestre de 2022, Independiente Santa Fe apareció en su camino. Arias tomó a un equipo golpeado y logró revitalizarlo, quedando muy cerca de disputar una final. Sin embargo, su salida repentina rumbo a Peñarol, el club de sus amores, generó molestia en un sector de la hinchada cardenal.

Su paso por el conjunto uruguayo fue corto y de resultados irregulares. Apenas seis meses después, el destino lo trajo de regreso al fútbol colombiano, esta vez para vivir el episodio más doloroso de su carrera.

Medellín y la final que fue una trompada al mentón

En junio de 2023, Arias asumió como técnico de Independiente Medellín. El equipo convencía desde el juego, transmitía seguridad y parecía encaminado al título. Pero en diciembre llegó el golpe más duro: una final perdida ante Junior, tras cinco minutos fatales en los que el campeonato se esfumó cuando parecía asegurado.

Esa derrota dejó una herida profunda. El proyecto nunca logró recomponerse y la salida meses después fue tan inevitable como dolorosa. Para muchos, ese episodio reforzó el rótulo injusto que lo perseguía: el del técnico que jugaba bien, pero no ganaba.

Barranquilla: desconfianza, promesas y una convicción intacta

Su llegada a Junior de Barranquilla en junio de 2025 no fue sencilla. Parte de la afición recibió con escepticismo al entrenador uruguayo, al que señalaban más por su discurso que por sus títulos en Colombia. Arias, fiel a su estilo, fue directo desde el primer día.

“Vengo a ganarles a todos y a ser campeón”, dijo al aterrizar en Barranquilla la medianoche del 22 de junio, tras reemplazar a César Farías.

En su presentación oficial, acompañado por Fuad Char y su hijo Antonio, reforzó el mensaje: “Vamos a entrenar como campeones, a vivir como campeones y a soñar como campeones”.

Días después, sin rodeos, sentenció: “Trataré de ser campeón porque acá la obligación es ser campeón”.

La revancha definitiva y el fin de un rótulo injusto

Arias cumplió. Junior ganó la undécima estrella de su historia y el técnico uruguayo se sacó de encima una mochila pesada: la de no haber sido campeón en Colombia. Durante años, sus detractores lo señalaron recordando las frustraciones con Cali, Santa Fe y Medellín. Esta vez, el fútbol le devolvió todo junto.

A los 67 años, Alfredo Arias alcanzó su cuarto título como director técnico, en plena madurez profesional, cerrando un ciclo marcado por la paciencia, la coherencia y la fe en una idea.

Lo que dijo Arias tras ser campeón en Ibagué

La rueda de prensa en Ibagué fue breve, debido al viaje inmediato del plantel hacia Barranquilla para iniciar los festejos, pero dejó frases que resumen su proceso y su mirada del fútbol.

Sobre las sensaciones del título, Arias expresó:

“Agradecer a los que confiaron, a los que trabajan día a día, a los jugadores que he acompañando en Colombia”.

En cuanto a los méritos del logro, fue claro en repartir el protagonismo:

“El juego es de los jugadores, los que hacen este juego, y un montón de gente alrededor que cobramos notoriedad. Junior es gran institución, no nos falta nada, tiene una hinchada que si la ayudan a creer, si los formadores de opinión ayudan, debe ser la más fuerte, la que te hace ganar partidos”.

Y sobre el secreto del éxito, dejó una reflexión que explica todo el proceso:

“Tenemos un buen equipo y un mejor grupo: los campeones se hacen de afuera para adentro. Los únicos que creíamos éramos nosotros. Se nos ha dado un título en este país con mi cuerpo técnico, lo veníamos buscando hace rato”.

El palmarés de Alfredo Carlos Arias Sánchez

Torneo Clausura 2014 – Montevideo Wanderers (Uruguay)

– Montevideo Wanderers (Uruguay) Campeonato Ecuatoriano 2017 – Emelec (Ecuador)

– Emelec (Ecuador) Torneo Apertura 2023 – Peñarol (Uruguay)

– Peñarol (Uruguay) Torneo Finalización 2025 – Junior de Barranquilla (Colombia)

El fútbol colombiano, que tantas veces le fue esquivo, finalmente le devolvió todo en una sola noche. Y Alfredo Arias, fiel a su estilo, ganó como siempre creyó: insistiendo, resistiendo y esperando el momento justo.