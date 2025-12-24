En Atlético Nacional ya dan por hecho que el próximo mercado traerá una baja sensible en ataque. La salida de Marino Hinestroza, quien se despidió recientemente del grupo y cuenta con múltiples ofertas del exterior, obliga al club a actuar con rapidez y precisión. Con ese escenario sobre la mesa, en el Verdolaga comenzaron a rastrear perfiles que puedan asumir un rol similar por la banda derecha y, en ese proceso, apareció un nombre que despertó entusiasmo inmediato.

Se trata de Alan Damián Medina Silva, extremo uruguayo que viene de competir en el fútbol chileno y cuyo estilo encaja con lo que busca el cuerpo directivo del club paisa para el nuevo proyecto deportivo.

Alan Medina: un perfil que seduce en el Verdolaga

Medina, de 27 años, pertenece al Grupo Pachuca, pero durante la última temporada actuó en condición de préstamo en Everton de Viña del Mar. Desde los primeros informes, su forma de jugar captó la atención de Gustavo Fermani, gerente deportivo de Nacional, quien valora especialmente su capacidad para encarar, su valentía en el uno contra uno y su intensidad constante por el costado derecho.

El extremo charrúa es un futbolista vertical, de desborde permanente y con una mentalidad ofensiva que no rehúye el duelo individual. Justamente ese atrevimiento es uno de los factores que más gustó en los análisis internos, al punto de encontrarle similitudes con el impacto que tuvo Hinestroza en su paso por Nacional.

Números, virtudes y un aspecto por potenciar

En cuanto a estadísticas, Alan Medina cerró la temporada 2025 con 5 goles y 11 asistencias en 35 partidos, registros que evidencian una mayor influencia en la generación de juego que en la definición. Si bien en Nacional reconocen que su cuota goleadora puede crecer, consideran que su aporte en desequilibrio, ritmo y profundidad es un valor diferencial.

Su personalidad para ir siempre al frente, asumir riesgos y desordenar defensas fue determinante para que el nombre del uruguayo empezara a ganar terreno dentro de la carpeta de posibles refuerzos.

El escenario contractual y el rol del Grupo Pachuca

Los derechos deportivos del jugador pertenecen al Grupo Pachuca, conglomerado que maneja clubes como Pachuca y León en la Liga MX. No obstante, la opción de que Medina continúe su carrera en México luce lejana, principalmente por el cupo de extranjeros actualmente ocupado en esas instituciones.

Ante ese panorama, el grupo empresarial evalúa dos escenarios: una venta definitiva, tasada en alrededor de 2,5 millones de dólares, o un préstamo por un año con cargo elevado y opción de compra. Esta flexibilidad abre una puerta para clubes que, como Nacional, buscan soluciones inmediatas sin comprometer de entrada una cifra total elevada.

Competencia en el mercado y decisión clave

Pese al descenso de Everton, en la prensa chilena hubo consenso en señalar a Medina como el mejor jugador del equipo durante la temporada. Ese rendimiento no pasó desapercibido y ya se habla de interés desde Argentina y Turquía, lo que obliga a Nacional a moverse con rapidez si quiere avanzar seriamente.

En la búsqueda del reemplazo de Marino Hinestroza, el primer nombre que Atlético Nacional sondeó fue el de Cristian Barrios, extremo del América de Cali. Sin embargo, las condiciones actuales de su posible salida y la postura del club escarlata han hecho que esa alternativa hoy luzca bastante complicada.

Tras ese escenario, al Verdolaga también le fue ofrecido el colombiano Emerson Batalla, quien recientemente finalizó su etapa en el fútbol de Brasil, mientras que a nivel interno se mantiene la expectativa por la recuperación del juvenil Andy Batioja. Aun así, en el club reconocen que la salida de Hinestroza obliga a incorporar un refuerzo de mayor peso y jerarquía inmediata para ese sector del campo.

El nombre de Alan Medina irrumpió con fuerza en ese contexto. Gustó, sorprendió y quedó instalado como una alternativa real. Ahora, el siguiente paso será definir si el interés se transforma en una oferta concreta antes de que el mercado cierre otras puertas.