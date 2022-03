Tome nota: ¿Cómo clasifica Colombia al repechaje?

La Selección Colombia se juega la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo de Catar y busca llegar al puesto de repesca en la última jornada de Eliminatorias.

Este martes, se estará jugando la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022 y luego de una campaña muy irregular, la Selección Colombia tiene la última oportunidad para aspirar por el quinto puesto, que da lugar al repechaje ante una selección de Asia. Perú y Chile son las otras selecciones que tienen la opción.

Ganar y que Perú no lo haga

La primera opción y a la que se le apunta es a esta, donde ‘La Tricolor’ le gane a Venezuela en condición de visitante, mientras que Perú no pueda hacerlo recibiendo a Paraguay en Lima. Estos resultados dejarían al equipo colombiano con 23 puntos, mientras que los peruanos con un empate o una derrota, llegarían máximo a 22 unidades.

En caso de empatar con Venezuela

Lo que pasó a lo largo de la Eliminatoria, es que los resultados se le dieron a Colombia, pero no se aprovechó, por lo que también hay que considerar una opción por si el equipo no hace su tarea ante Venezuela. Sumando un punto, igualaría a Perú y en diferencia de goles Colombia los supera ampliamente, pero entonces se hace una obligatoria una derrota de los ‘incas’ ante Paraguay. Además, Chile no puede ganar ante Uruguay, pues esto los dejaría clasificados con 22 puntos.

¿Contra quién será el repechaje?

Sea quien sea el equipo que clasifique, deberá representar a la Conmebol en el repechaje ante un equipo de Asia. Australia está esperando por su rival para definir si tienen ese cupo o no. Ya tienen el tercer lugar de su grupo, pero en la otra zona están Emiratos Árabes Unidos, Irak y Líbano disputando el lugar. Este martes se define quién será el rival de los australianos y posteriormente, el representante de la confederación.