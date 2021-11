La lesión que sacó a Óscar Murillo de la convocatoria: “No hay fractura”

La segunda baja confirmada de la convocatoria de la Selección Colombia es la de Óscar Murillo. En primera instancia y según la FCF, se debió a una lesión en el hombro izquierdo sufrida jugando con Pachuca CF.

No hay mayores detalles al respecto. Quien los ha dado ha sido la periodista Pilar Velásquez (Revista Semana): “Le hicieron la radiografía y no hay fractura. Al parecer es solo dislocación. Deberá enfrentar terapias. Mañana nuevos exámenes para saber incapacidad”, informó respecto al zaguero que en definitiva no estará con la Tricolor en los duelos ante Brasil y Paraguay.

La de Óscar Murillo es la segunda ausencia que se confirma en la lista que confirmó el DT Reinaldo Rueda para esos duelos. Se suma a la de Radamel Falcao García, quien se lastimó el fin de semana jugando con Rayo Vallecano ante Real Madrid. Y a ellas hay que agregarles las que se dieron antes de conocerse públicamente la convocatoria.

Antes se lastimaron John Stefan Medina, Yerry Mina, Matheus Uribe y Carlos Cuesta, jugadores que estuvieron en la anterior convocatoria y seguramente habrían estado en la actual. No se dio por diversas molestias, tal como pasó con Óscar Murillo. Todavía no hay algún comunicado de la FCF hablando de la posibilidad de nuevas convocatorias para reemplazar a los dos que salieron.

La información de Pilar Velásquez sobre Óscar Murillo