¡Hinchas de Everton ya cantan la canción de James Rodríguez!

A través de videos en redes sociales se ha visto a hinchas de Everton cantando la canción que le hicieron a James Rodríguez. El 10 de la Selección Colombia les ha traído varias alegrías que los tienen cantando la letra que le crearon especialmente a él.

Está basada en The Logical Song de Supertramp y se refiere a la alegría que les genera tener a James Rodríguez en el plantel. El fichaje que llegó desde Real Madrid ha sido vital en el rendimiento que tiene el equipo bajo el mando de Carlo Ancelotti y que hoy en día los tiene en lo más alto de la Premier League y en los cuartos de final de la Carabao Cup.

A James Rodríguez, como se puede ver en el video compartido por ComuTricolor, le cantan: “When I was young I heard stories of Dixie Dean. The Trinity and the magical 80’s team. Now we’re singing this song for a lad we call the best. Wearing our crest. And his name is James Rodríguez”.

Traducción: “Cuando era joven escuché historias de Dixie Dean. De Trinity y del mágico equipo de los 80. Ahora estamos cantando esta canción para un chico al que llamamos El Mejor llevando nuestro escudo. Y su nombre es James Rodríguez”.

Más sobre la canción de hinchas de Everton para James Rodríguez

La letra de la canción hace referencia a Dixie Dean, el gran ídolo de Everton. Él jugó 433 partidos en el club entre 1925 y 1937. ¡Hizo 383 goles! Es el goleador histórico del club. También menciona a los famosos equipos de la década del 80, una de las más importantes en la historia del club.

En ella Everton ganó sus dos más recientes ligas: 1984-85 y 1986-87. Esas fueron su octava y novena. En dicha década el club también se alzó con una Copa FA, una Football League Cup y 4 Charity Shield. Ahora mencionan a James Rodríguez recordando nada menos que ese par de importantes referencias para el club.