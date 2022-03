Carlos Antonio Vélez: “El técnico que necesita la Selección Colombia es…”

Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas mas críticos el país, volvió a arremeter contra la Selección Colombia. Esta vez lo hizo a través de su audio columna de opinión, ‘Palabras Mayores’, de Antena 2.

“Lo de Egipto Ayer… fue un partido para varones, en un ambiente hostil. Tuvo que agotar dos cambios por lesiones y al final una lluvia de láser en la cara para el arquero y quien cobraba , pero bueno, listo, ¿pero asignarle la eliminación de Colombia a Queiroz?, me da risa”, inició defendiendo al DT portugués.

Luego, lo comparó con Rueda. “Dirigió a Chile el mismo tiempo que Queiroz dirigió a Colombia y si ustedes se detienen, al final las dos últimas eliminatorias han sido iguales o semejantes. Venimos en degradé desde 2014 con los mismos. Tuvimos una campaña muy parecida, la diferencia es que para Rusia fuimos por el ´pacto de Lima’.”

Y opinó sobre el nuevo DT que, según él, necesita Colombia. “Necesitamos, no un técnico que nos lleva un Mundial, porque ahora van a clasificar siete, necesitamos un técnico que nos ponga a competir a lo que se juega en el mundo del fútbol. Dejemos la parroquia, un DT que tenga intensidad, autoridad, que no le entregue el equipo a los jugadores a cambio de ustedes juegan, yo no les exijo ‘como lo hizo Pékerman´, que tenga carácter, no un pago, que conozca cómo jugar contra los europeos en un mundial”.

‘Palabras Mayores’ 30 de marzo