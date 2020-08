Alfredo Morelos y Rangers FC, por la remontada en Europa League 2019-20

La Europa League 2019-20 volverá a la acción después de 146 días. La competencia se suspendió por la emergencia del COVID-19 y en su regreso habría un cafetero como protagonista: Alfredo Morelos, del Rangers FC.

En la vuelta de los octavos de final, el equipo escocés se enfrentará al Bayer Leverkusen con la difícil misión de revertir el 1-3 de la ida, encuentro en el que el delantero de la Selección Colombia fue titular, pero no marcó.

El Búfalo será una de las cartas en el ataque para el duelo del jueves a las 11:55 a.m. (horario de Colombia) en el conjunto que dirige Steven Gerrard. El nacido en Cereté (Córdoba) suma 14 goles en 16 presentaciones en el torneo.

El cruce entre el Inter de Milán y Getafe GF, del miércoles a las 2:00 p.m., es otro de los juegos llamativos de la jornada. Italianos y españoles chocarán a partido único, pues en marzo no se disputaron los primeros 90 minutos por la crisis del nuevo coronavirus.

Los compromisos de esta semana en la Europa League 2019-20, a continuación:

-Miércoles 5 de agosto: Shakhtar Donetsk vs. Wolfsburgo y FC Copenhague vs. Istanbul BB (11:55 a.m). Manchester United vs. LASK e Inter de Milán vs. Getafe CF (2:00 p.m.)

-Jueves 6 de agosto: Bayer Leverkusen vs. Rangers FC y Sevilla FC vs. AS Roma (11:55 a.m). Wolverhampton Wanderers vs. Olympiacos FC y FC Basel vs. Eintracht Frankfurt (2:00 p.m.).