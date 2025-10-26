Real Madrid ganó el Clásico ante el Barcelona (2-1), pero una de las escenas más comentadas del partido no tuvo que ver directamente con los goles. A los 72 minutos, Vinicius Jr fue sustituido y no ocultó su enojo. Su reacción fue inmediata: salió del terreno de juego con el rostro serio y se dirigió directamente al vestuario.

La imagen, captada por las cámaras de televisión y replicada en redes sociales, se viralizó en cuestión de minutos. El brasileño solamente regresó al campo de juego sobre el final, para tener un pequeño cruce con Lamine Yamal.

El motivo del enfado de Vinicius en el clásico

El brasileño cumple una tempora con 13 partidos, 5 goles, una asistencia y apenas 3 juegos completos. Contra el Barcelona, sobre los 72 minutos, sin marcar ni asistir, volvió a ser sustituido. Xabi Alonso decidió sustituirlo cuando el marcador estaba 2-1, priorizando reforzar el control del juego.

Vinicius, acostumbrado a jugar los 90 minutos en los partidos importantes, no tomó bien la decisión. Su salida directa al vestuario, con gestos de molestia desde que vio su número en el cartel de la sustitución, encendió el debate entre los aficionados: algunos lo interpretaron como una muestra de frustración competitiva, otros lo vieron como una falta de disciplina.

La reacción de Xabi Alonso al enojo de Vinicius

En rueda de prensa, el entrenador del Real Madrid fue consultado directamente por la escena. Su respuesta fue medida y con tono conciliador:

“Me quedo con muchas cosas buenas de Vini. No quiero perder el foco de lo importante, pero son cosas que las hablaremos. Vini ha aportado mucho, como el resto de jugadores. Es una victoria merecida y diría que corta porque hemos creado mucho. Nos va a permitir recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes. Lo otro lo hablaremos. Hay diferentes personalidades en las plantillas y hay que entenderlas. Ahora disfrutaremos y luego lo hablaré con él, por supuesto”.

Lejos de dramatizar, Xabi Alonso dejó claro que el episodio se resolverá puertas adentro. La prioridad, subrayó, era disfrutar del triunfo.

El contexto de Vinicius en la temporada con Real Madrid

La temporada 2025-26 ha mostrado a un Vinicius protagonista en el frente ofensivo, aunque en algunos partidos ha cedido protagonismo ante el brillo goleador de Kylian Mbappé. La convivencia de ambas estrellas ha sido exitosa en términos de resultados, pero también implica ajustes en minutos y roles.

Antes del Clásico, el brasileño acumulaba 5 goles y una asistencia en 12 partidos de la temporada, siendo uno de los jugadores más utilizados. Su salida en un partido de máxima trascendencia, sin embargo, fue un golpe inesperado para él.

Xabi Alonso y su mensaje al vestuario madridista

La gestión del vestuario es una de las claves del éxito en equipos grandes. Con su respuesta pública, Xabi Alonso mostró que no tiene intención de convertir el incidente en un problema mediático. Prefiere abordarlo directamente con el jugador, reafirmando su autoridad sin exponerlo.

También envía un mensaje al resto del plantel: nadie está por encima de las decisiones tácticas. Ni siquiera las estrellas más importantes.

Un capítulo más en la historia de un líder ofensivo en Real Madrid

Vinicius ha demostrado en los últimos años que es uno de los pilares emocionales del Real Madrid. Su conexión con la afición, su entrega en los partidos importantes y su estilo eléctrico lo han convertido en una figura indiscutida.

Este episodio con Xabi Alonso será, muy probablemente, uno más en su camino como líder ofensivo del equipo. Lo que suceda puertas adentro marcará cómo se canaliza esa energía competitiva en los próximos encuentros.

El foco vuelve a ser colectivo

Más allá de la polémica, el Real Madrid ganó y se mantiene en lo más alto de la tabla. Y tanto el entrenador como la plantilla parecen tener claro que ningún gesto individual debe opacar el objetivo común: seguir ganando.

La historia de Vinicius y su relación con Xabi Alonso apenas comienza. Y, como en todos los grandes equipos, los roces entre estrellas y entrenadores forman parte del camino hacia los títulos. El brasileño, competitivo como pocos, seguramente querrá responder de la mejor manera: en el próximo partido.