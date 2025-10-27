Real Madrid venció por 2-1 a FC Barcelona en el Clásico disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, pero la escena más intensa de la noche no fue un gol ni una jugada polémica: fue la reacción de Vinicius al ser sustituido.

El brasileño estaba firmando un gran partido. Fue una amenaza constante para la defensa blaugrana y su salida en el minuto 72, con el marcador 2-1 a favor, tomó por sorpresa a muchos, incluido él mismo. Apenas vio su dorsal en el cartel de cambio, Vinicius explotó. Su reacción, registrada por cámaras y testigos, desató un auténtico terremoto mediático.

El instante de la reacción de Vinicius y cómo habría reaccionado

Vinicius no disimuló su enfado. Se le vio molesto y minutos después de lo sucedido, DAZN (una de las transmisiones del partido), compartió su versión de lo sucedido. El brasilero, al confirmar que era el elegido para salir, lanzó varios gestos de rabia y exclamó con incredulidad: “¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster!”.

Mientras se señalaba el pecho, pidiendo explicaciones a Xabi Alonso, el brasileño no aceptaba que fuera él quien abandonara el campo. No saludó al técnico al pasar por su lado y, en vez de sentarse en el banquillo, se marchó directamente hacia el túnel de vestuarios.

Lo que dijo Vinicius al salir del campo

En ese trayecto, según reportó DAZN, Vinicius dejó claras sus emociones con frases que rápidamente se viralizaron: “Yo me voy del equipo… Me voy, mejor me voy”.

La frase resonó fuerte porque se produjo en caliente y en medio de un clásico. El brasileño siguió murmurando mientras abandonaba el terreno de juego y lanzó al aire un sonoro: “¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Me voy, mejor, me voy!”.

La respuesta inmediata de Xabi Alonso

La reacción del técnico no tardó en llegar. Xabi Alonso, que estaba siguiendo el partido desde la zona técnica, intentó cortar de raíz el conflicto con un mensaje directo: “¡Venga, Vini, host**!”.

No hubo saludo entre ambos en el cambio. El entrenador mantuvo la concentración en el tramo final del partido, pero sabía que el episodio requería una intervención inmediata en el vestuario.

La mediación en el vestuario

El primero en moverse fue Luis Llopis, entrenador de porteros del Real Madrid. Según la información filtrada después del partido, fue él quien se dirigió al vestuario para hablar con Vinicius. Su papel fue clave: lo enfrentó con calma, pero con firmeza, para bajarle la tensión.

La charla surtió efecto. Minutos después, Vinicius regresó al banquillo, ya más sereno, para acompañar a sus compañeros en el tramo final del partido y la celebración posterior. El episodio, sin embargo, no pasó inadvertido ni dentro ni fuera del vestuario.

El trasfondo de la frustración

Vinicius no atraviesa un mal momento deportivo. En esta temporada ha sido titular en la mayoría de partidos y su rendimiento ha sido sólido. Sin embargo, ser sustituido en un Clásico con ventaja mínima le tocó en el orgullo. El brasileño es un competidor feroz y rara vez acepta con facilidad salir en partidos grandes.

El enfado fue, en gran parte, una mezcla de ambición personal y frustración acumulada. Vini siente que es uno de los líderes del proyecto y quiere estar en el campo en los momentos más importantes.

Xabi Alonso, firme pero conciliador

Xabi Alonso ha mostrado desde su llegada que no teme tomar decisiones difíciles. Sacar a Vinicius en un Clásico es una muestra de autoridad, pero su postura posterior también refleja madurez. Prefirió evitar un enfrentamiento público y prometió abordar el tema directamente con el jugador, demostrando control y liderazgo.

Su mensaje, tanto al jugador como al resto de la plantilla, es claro: el equipo está por encima de cualquier nombre, incluso de sus estrellas más importantes.

Lo que viene después del Clásico

El Real Madrid ganó y se mantiene en lo más alto de la tabla, pero este episodio podría marcar un antes y un después en la relación entre Vinicius y Xabi Alonso. El vestuario seguirá con atención cómo se resuelve internamente.

Para Vinicius, este tipo de reacciones son parte de su carácter competitivo, pero también un recordatorio de que su influencia debe canalizarse en favor del equipo. Para el entrenador, será una oportunidad de consolidar su autoridad sin romper la armonía de un grupo que lucha por todos los títulos.

Lo que quedó claro es que, incluso en una noche de triunfo, un gesto y unas palabras pueden cambiar el foco mediático. Y en el Real Madrid, todo se magnifica.