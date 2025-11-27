Kylian Mbappé protagonizó una noche que quedará grabada para siempre en la historia del Real Madrid. En el triunfo 3-4 sobre Olympiacos por la Champions League, el francés firmó un póker de goles, una actuación demoledora que no solo definió el partido, sino que lo catapultó a un lugar reservado para los futbolistas más grandes que han pasado por el club. Su rendimiento, comparable al de Cristiano Ronaldo en sus mejores noches europeas, rompió barreras estadísticas y dejó tres registros históricos que engrandecen aún más su impacto desde que llegó al equipo.

Lo que Mbappé hizo en la visita a territorio griego fue una muestra total de poder: velocidad, contundencia, temple y una puntería capaz de desarmar a cualquier rival. En cuestión de minutos, transformó un partido exigente en una exhibición de superioridad individual que lo colocó junto a nombres míticos del club. Y mientras avanza la temporada, su producción goleadora y su peso competitivo confirman que está destinado a convertirse en una de las figuras más determinantes de la era moderna del Real Madrid.

Récord histórico: Mbappé se une a Di Stéfano, Puskás y Cristiano Ronaldo

El primer récord alcanzado por Mbappé es, probablemente, el más emblemático. Con sus cuatro goles ante Olympiacos, el francés entró en una lista en la que solo figuraban tres leyendas de Real Madrid: Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Cristiano Ronaldo. Ellos eran, hasta ahora, los únicos futbolistas que habían conseguido marcar cuatro tantos en un mismo partido de Champions con la camiseta blanca.

Di Stéfano y Puskás lo hicieron en dos ocasiones cada uno, mientras que Cristiano lo logró en la era reciente del máximo torneo continental. Que Mbappé sea ahora parte de ese grupo selecto no solo confirma su enorme nivel, sino que evidencia cómo su capacidad goleadora encaja a la perfección en la tradición ofensiva del club. Su póker ante Olympiacos fue una mezcla de potencia, lectura del juego y precisión quirúrgica, un repertorio digno de los grandes nombres con los que ahora comparte este registro.

Triplete de Mbappé en tiempo récord: la segunda marca más rápida en la Champions League

El segundo registro que consiguió Mbappé fue una demostración extraordinaria de su explosividad. Entre los minutos 22 y 29, convirtió tres goles, marcando así el segundo triplete más rápido en toda la historia de la Champions League. Solo lo supera Mohamed Salah, quien en 2022 anotó tres veces en seis minutos ante Rangers.

Esta marca refleja dos características claves del delantero: su capacidad para interpretar los espacios con una velocidad mental superior y su habilidad para ejecutar sin margen de error. En apenas siete minutos, Mbappé desmanteló la defensa griega y dejó el partido prácticamente sentenciado antes de la media hora. Un registro así no solo es una rareza estadística, sino un símbolo del tipo de futbolista que es: capaz de cambiar el destino de un partido en cuestión de segundos.

9 goles en 5 partidos: Mbappé iguala una marca de Cristiano Ronaldo en Real Madrid

La tercera marca legendaria alcanzada por Mbappé conecta directamente con Cristiano Ronaldo, el máximo goleador histórico del Real Madrid y de la Champions League. Con los cuatro goles ante Olympiacos, el francés llegó a 9 goles en sus primeros 5 partidos de Champions con el club blanco, igualando un registro que hasta ahora solo había logrado Cristiano en la temporada 2013/2014.

En aquella edición, Ronaldo repartió tres goles ante Galatasaray, tres frente a Copenhagen y tres más contra Juventus. Mbappé lo igualó en la Champions 2025-26, con 2 tantos al Olympique de Marsella, 3 a Kairat Almaty y 4 a Olympiacos. Estas cifras no solo muestran regularidad y explosión, sino que revelan un ritmo goleador comparable al del futbolista más determinante que ha tenido el Madrid en las noches europeas.

Superar o igualar marcas de Cristiano es, para cualquier futbolista, una señal inequívoca de grandeza. Que Mbappé lo consiga en su primera temporada europea con el club, además de hacerlo jugando con soltura y autoridad, confirma que su adaptación ha sido instantánea y que está preparado para cargar con la responsabilidad de ser la referencia ofensiva del equipo.

Una actuación que confirma el impacto total de Mbappé en la temporada

Más allá de los récords, lo de Mbappé ante Olympiacos reafirma que el Real Madrid encontró en él a un futbolista capaz de marcar una era. Su capacidad para aparecer en los partidos grandes, su fiabilidad goleadora y su peso emocional dentro del equipo lo están convirtiendo rápidamente en un líder natural del proyecto deportivo.

El francés suma ya una campaña brillante: 22 goles en 18 partidos, máximo goleador de LaLiga, máximo goleador de la Champions y dueño de noches tan grandes como esta. Su partido ante Olympiacos, con tres marcas legendarias incluidas, es un capítulo que lo acerca aún más a la magnitud de Cristiano Ronaldo, la referencia ineludible en cualquier comparación histórica del Real Madrid moderno.