La temporada de Real Madrid está llena de contrastes: por un lado, actuaciones individuales brillantes como las de Kylian Mbappé, que marca a un ritmo histórico; por otro, cifras que sorprenden por lo negativo. En medio de ese escenario, un dato revelado recientemente se volvió tendencia y encendió las alarmas en el entorno madridista. Se trata de un registro que parecía imposible de alcanzar en un equipo que suele contar con delanteros altamente productivos.

El estadístico @2010MisterChip fue el encargado de darlo a conocer después del empate 1-1 ante Girona: Rodrygo Goes ha igualado la peor racha de partidos consecutivos sin marcar de un delantero en los 123 años de historia del club. Una cifra que no solo duele por su magnitud, sino porque contrasta con la calidad y el rol protagonista que el brasileño ha tenido desde su llegada al equipo.

Rodrygo y una racha negativa que iguala un récord histórico en Real Madrid

El dato central es contundente: Rodrygo completó 30 partidos consecutivos sin anotar, igualando así la marca negativa de Mariano Díaz. Lo más llamativo es el tiempo acumulado sin ver portería: 1.339 minutos, un tramo prolongado donde el brasileño ha participado, ha generado juego y ha estado cerca, pero no ha podido reencontrarse con el gol.

Las cifras históricas compartidas por @2010MisterChip lo describen así:

Rodrygo Goes: 30 partidos sin marcar – 1.339 minutos

30 partidos sin marcar – 1.339 minutos Mariano Díaz: 30 partidos sin marcar – 986 minutos

30 partidos sin marcar – 986 minutos Rafa Marañón: 29 partidos sin marcar – 1.416 minutos

Además, este registro llega después de que Rodrygo se consolidara en temporadas pasadas como un jugador decisivo, especialmente en finales europeas y partidos de alto impacto. Su último gol con el Real Madrid en Champions fue el 4 de marzo, frente al Atlético de Madrid; en LaLiga, no marca desde el 19 de enero, cuando anotó ante la UD Las Palmas.

Rodrygo dentro del contexto ofensivo del Real Madrid

Que el brasileño viva una racha tan negativa es aún más sorprendente si se observa el momento general del equipo. Real Madrid ha crecido en producción ofensiva esta temporada, en gran parte gracias al rendimiento espectacular de Mbappé. Vinicius Jr. también sigue siendo determinante.

Sin embargo, en este contexto de explosión goleadora, la sequía de Rodrygo contrasta con el rendimiento colectivo y con lo que se espera de un jugador que, en temporadas anteriores, brilló por su fiabilidad en los momentos más tensos.

Ante Girona, el brasileño mostró movilidad, apoyos y participación en la construcción, pero nuevamente no logró romper el maleficio. Su aporte en juego sigue siendo valioso, pero su falta de gol pesa especialmente en partidos cerrados, como ocurrió en Anfield, frente a Elche o en este último empate.

Por qué ocurre esta racha: explicación táctica, emocional y contextual

Aunque los números son fríos, el fútbol no lo es. Y detrás de esta sequía hay factores que ayudan a entender el momento de Rodrygo:

Cambio de rol por la llegada de Mbappé

Con el francés como eje del ataque, Rodrygo ha jugado más lejos del área, en tareas de apoyo y creación. Eso reduce su presencia en zonas de definición. Menos espacios y menos disparos claros

Los rivales ajustan mucho más sus marcas por la presencia de Mbappé y Vinicius, lo que obliga a Rodrygo a recibir de espaldas o entre líneas, en posiciones donde es más difícil definir. Confianza golpeada

Un delantero vive del gol. Cada partido sin marcar aumenta la presión. En Rodrygo se nota un punto de ansiedad en el último toque, algo que no ocurría en temporadas previas. Acumulación de minutos en partidos exigentes

Xabi Alonso ha mantenido su confianza en él, dándole una gran cantidad de minutos en competencias de alta dificultad. El desgaste físico y mental también influye en la claridad al momento de definir.

Pero ninguna de estas razones pone en duda su talento. Rodrygo tiene técnica, velocidad, visión y un historial que respalda su capacidad para aparecer en momentos determinantes.

El desafío de Rodrygo: cortar la racha y recuperar su mejor versión

Para el brasileño, romper esta racha es ahora un desafío personal y un punto clave en su temporada. Lo positivo es que tanto el cuerpo técnico como el vestuario lo respaldan. Xabi Alonso continúa alineándolo en partidos importantes, un mensaje claro de que su aporte va más allá del gol.

Rodrygo está habituado a superar momentos complejos. En sus años en el club ha demostrado personalidad, capacidad para reinventarse y un talento que siempre termina emergiendo cuando más se necesita. Y en una temporada donde Real Madrid pelea en todas las competencias, recuperar su versión goleadora puede ser determinante en los tramos definitivos.

La racha ya es parte de la estadística. Ahora falta lo más importante: transformarla en historia pasada con un gol que puede cambiarlo todo.