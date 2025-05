La designación de Hernández Hernández como árbitro central del Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid ha desatado una nueva tormenta mediática desde la Casa Blanca. En la antesala del partido que puede definir el título de LaLiga EA Sports 2024-25, la maquinaria de Real Madrid TV volvió a apuntar contra el arbitraje con un reportaje que ya es costumbre en jornadas clave.

Real Madrid TV, en pie de guerra

El canal oficial del club merengue dedicó más de diez minutos de su programación al historial arbitral del colegiado canario. En su informe, subrayan que es el árbitro con el menor porcentaje de victorias para el Real Madrid entre los que han dirigido al menos diez partidos del equipo. Citan un 54%, aunque el dato oficial es un 57%. Irónicamente, este mismo porcentaje se replica con el FC Barcelona, e incluso con unas décimas menos para los culés.

También remarcan que con Hernández Hernández el Madrid solo ha ganado dos de sus últimos seis partidos, omitiendo la victoria en penales sobre el Betis en la Supercopa 2022/23. Una omisión que evidencia un patrón: destacar solo las cifras que alimentan la narrativa de agravio.

Un árbitro con pasado blaugrana… infantil

Uno de los puntos más explotados por la crítica merengue es una vieja entrevista de 1994, cuando Alejandro Hernández Hernández tenía apenas 12 años. En ella, reconocía abiertamente que su equipo favorito era el Barcelona y que sus ídolos eran Romario y Laudrup, dos referentes de aquel Dream Team. A partir de esa confesión infantil, se ha tejido una narrativa de parcialidad que ya ha sido utilizada antes de otros Clásicos.

Quién es Alejandro José Hernández Hernández

Natural de Arrecife (Las Palmas), Hernández Hernández tiene 42 años, es árbitro de Primera División desde 2012 e internacional desde 2014. Este será su quinto Clásico. El primero fue en la temporada 2015-2016 en el Camp Nou (1-2 a favor del Madrid), seguido de otros tres encuentros más entre ambos gigantes. En lo que va de esta temporada, ha dirigido tres partidos del Real Madrid y uno del Barcelona en LaLiga, además del empate 4-4 en Copa del Rey entre los culés y Atlético de Madrid.

En 2023, el árbitro respondió en COPE sobre los constantes señalamientos desde Real Madrid TV: “De mí se han dicho barbaridades y me han resbalado siempre… Al final te acaban llegando, pero no nos afecta”. También lamentó el caldo de cultivo mediático que se genera en torno a los árbitros, advirtiendo que esto distorsiona la percepción del jugador y el público.

Barcelona FC vs Real Madrid: un partido cargado de tensión

El Clásico de este domingo en Montjuïc, programado para las 16:15 (hora local), será clave en la definición del campeonato. El Barcelona necesita ganar para recortar distancia y mantener vivas sus opciones, mientras que el Real Madrid puede sellar prácticamente el título si consigue un resultado favorable.

En ese contexto, el señalamiento al árbitro parece ser parte de una estrategia comunicativa que ya no sorprende, pero sí acentúa la tensión. El propio Hernández Hernández reconoce que estos entornos no son ideales para arbitrar, pero promete profesionalismo: “Cada vez que me toca pitar al Real Madrid, lo hago con naturalidad, deseando que el partido salga limpio”.