El Bayern Múnich volvió a imponer su dominio en Alemania y aseguró una nueva Bundesliga, la número 35 en su historia, tras una contundente victoria en casa ante el Stuttgart, 4-2. En medio de esa celebración, el protagonismo también tuvo acento colombiano gracias a Luis Díaz, quien firmó una temporada determinante.

El extremo guajiro no solo fue pieza clave en la campaña, sino que alcanzó un nuevo hito en su carrera: llegó a 16 títulos como profesional, consolidándose entre los futbolistas colombianos más ganadores de la historia.

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Un título que impulsa su legado

La conquista en Alemania no es un logro menor. Para Luis Díaz, representa la confirmación de su impacto en la élite europea y su capacidad de adaptación a distintos contextos competitivos.

Con apenas 29 años, su proyección sigue siendo alta. En un panorama donde aún le quedan varios años de carrera al máximo nivel, el objetivo de escalar posiciones en el listado histórico de colombianos con más títulos empieza a tomar forma.

El palmarés completo de Luis Díaz

A lo largo de su trayectoria, Luis Díaz ha construido un recorrido sólido, sumando trofeos en cada etapa de su carrera:

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Bayern Múnich (2025 – actualidad):

Supercopa de Alemania (2025)

Bundesliga (2026)

Liverpool FC (2022 – 2025):

Premier League (2025)

FA Cup (2022)

Copa de la Liga (2022 y 2024)

Community Shield (2022)

FC Porto (2019 – 2022):

Primeira Liga (2020 y 2022)

Copa de Portugal (2020 y 2022)

Supercopa de Portugal (2020)

Junior de Barranquilla (2016 – 2019):

Liga (2018-II y 2019-I)

Copa Colombia (2017)

Superliga (2019)

Así queda el ránking de los colombianos más ganadores

El crecimiento de Díaz lo ubica dentro de una lista histórica liderada por grandes referentes del fútbol colombiano. El ranking actualizado (abril de 2026) lo posiciona en un grupo selecto:

James Rodríguez (2006 – act.) – 25

Mateus Uribe (2010 – act.) – 19

Sergio Otálvaro (2005 – act.) – 17

Alexis Henríquez (2003 – 2019) – 17

Iván Córdoba (1993 – 2012) – 17

Wilmar Barrios (2013 – act.) – 17

Teófilo Gutiérrez (2006 – act.) – 17

Macnelly Torres (2002 – 2021) – 16

Fabián Vargas (2000 – 2019) – 16

David Ospina (2005 – act.) – 16

Luis Díaz (2016 – act.) – 16

Éder Álvarez Balanta (2013 – act.) – 15

Juan Guillermo Cuadrado (2008 – act.) – 15

Stefan Medina (2010 – act.) – 14

Alexander Mejía (2005 – 2024) – 14

Alejandro Bernal (2006 – 2019) – 14

Juan Pablo Ángel (1993 – 2014) – 14

Sebastián Pérez (2011 – act.) – 13

Daniel Bocanegra (2006 – act.) – 13

Radamel Falcao García (1999 – act.) – 13

Luis Carlos Ruiz (2007 – 2023) – 13

Farid Díaz (2003 – 2022) – 13

Fredy Guarín (2002 – 2021) – 13

Francisco Nájera (2001 – 2018) – 13

Miguel Calero (1988 – 2011) – 13

Cristian Vargas (2008 – 2024) – 13

Comparte escalón con nombres como Macnelly Torres, David Ospina y Fabián Vargas, todos referentes de distintas generaciones.

Evolución, constancia y protagonismo

El crecimiento de Luis Díaz no es producto del azar. Su carrera refleja una progresión constante:

En Portugal dio el salto internacional

En Inglaterra se consolidó en la élite

En Alemania alcanzó una dimensión aún más completa

Hoy no solo es un extremo desequilibrante, sino un futbolista determinante en momentos clave, con capacidad de influencia directa en los resultados.

Un presente que apunta a más

El título de Bundesliga es apenas un capítulo más en una trayectoria que sigue en ascenso. Con el Bayern Múnich compitiendo por todo, el colombiano tiene la oportunidad de seguir ampliando su palmarés en el corto plazo.

Si mantiene este nivel, no solo seguirá sumando trofeos, sino que podría meterse de lleno en la conversación por ser el futbolista colombiano más ganador de la historia.

Un logro que ya no parece lejano, sino una meta real en el horizonte de uno de los jugadores más determinantes del momento.