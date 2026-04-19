El próximo enfrentamiento entre Sporting CP y SL Benfica promete ser uno de los derbis más decisivos de la temporada en la Liga Portugal. Programado para este domingo a las 18:00 (hora local), será el duelo número 329 entre los dos gigantes de Lisboa. Ambos llegan con necesidades claras: el Sporting debe ganar para seguir presionando al líder, mientras que el Benfica está obligado a sumar para no perder terreno en la lucha por puestos de Champions League. Sin margen para especular, se espera un partido intenso, abierto y con ritmo alto en Alvalade.

Sporting vs Benfica: canales de televisión y plataformas Streaming HOY EN VIVO

Colombia: 12:00 m. | GolTV y Disney+ Premium

12:00 m. | GolTV y Disney+ Premium Argentina: 2:00 p.m. | Disney+ Premium

2:00 p.m. | Disney+ Premium España: 7:00 p.m. | DAZN 3

7:00 p.m. | DAZN 3 Miami (EE.UU): 1:00 p.m. | DAZN App

1:00 p.m. | DAZN App Lisboa: 6:00 p.m. | Sport TV

Duelo colombiano que marca el pulso del clásico

Todas las miradas estarán sobre Luis Suárez y Richard Ríos, protagonistas de un enfrentamiento directo que puede inclinar la balanza.

ADVERTISEMENT

Suárez lidera la tabla de goleadores de la Liga Portugal con 24 tantos, aunque atraviesa una racha sin marcar que ya se extiende por cinco partidos. Del otro lado, el Benfica necesita la mejor versión de Ríos, pieza clave en el equilibrio del mediocampo y fundamental para sostener la intensidad en un partido de estas características.

Sporting: fortaleza en casa y números dominantes

El Sporting CP llega golpeado por su eliminación en Champions League, pero mantiene un rendimiento doméstico casi impecable. Acumula una racha impresionante sin derrotas y ha convertido su estadio en una verdadera fortaleza.

Los “Leões” han ganado sus últimos nueve partidos de liga como local y presentan un promedio ofensivo sobresaliente. Su capacidad para marcar, especialmente en el segundo tiempo, ha sido una constante, así como su solidez para sostener resultados.

ADVERTISEMENT

Sin embargo, el desgaste físico comienza a aparecer. La exigencia del calendario y la carga de minutos en jugadores clave podrían influir en el ritmo del equipo en este duelo.

Benfica: solidez, regularidad y presión por ganar

El SL Benfica llega en gran momento, con una racha prolongada sin derrotas en liga que respalda su candidatura. Su equilibrio entre defensa y ataque lo convierte en un rival extremadamente competitivo.

El equipo dirigido por José Mourinho ha mostrado consistencia, con una producción ofensiva constante y una defensa sólida liderada por nombres experimentados.

Aun así, el margen de error es mínimo. No depende completamente de sí mismo en la tabla, por lo que una victoria en este clásico es vital para seguir en carrera.

Un derbi que puede cambiar la temporada

El contexto no podría ser más exigente. Ambos equipos llegan con números fuertes, rachas positivas y la necesidad urgente de ganar. El Sporting CP intentará imponer su localía, mientras que el Benfica buscará golpear con inteligencia y aprovechar cualquier debilidad.

Todo está listo para un clásico vibrante, donde cada detalle puede definir no solo el resultado, sino también el rumbo de la temporada en la Liga Portugal.