Este sábado 18 de abril de 2026 se jugó una nueva edición de la Lotería de Boyacá, uno de los sorteos más representativos y longevos del país. Cada semana, miles de colombianos esperan con ilusión el resultado de este juego nocturno, que ofrece un premio mayor millonario y mantiene viva una tradición que combina historia, confianza y emoción. ¡Revisa si ganaste $15.000 millones de peso!

Resultado del Premio Mayor del sábado 18 de abril

Confirma si eres el afortunado ganador de $15.000.000.000

Número: 3207

Serie: 067

Colombia siempre agradecida con la Lotería de Boyacá

Desde el 3 de mayo de 1923, la Lotería de Boyacá ha sido un pilar fundamental en la historia de Colombia. Con más de un siglo de trayectoria, ha brindado oportunidades de cambio y transformado la vida de innumerables colombianos. Pero su impacto va más allá del simple juego: sus ingresos han sido esenciales para el fortalecimiento del sector salud, la educación y diversas iniciativas sociales en el país. Esta lotería, la más tradicional de Colombia, ha demostrado ser un verdadero motor de desarrollo y bienestar para la sociedad.

Misión y visión de la Lotería de Boyacá

MISIÓN

La Lotería de Boyacá tiene como misión generar recursos económicos con responsabilidad social, para contribuir a la financiación de los servicios de salud y al bienestar de sus clientes, mediante la operación y comercialización transparente y eficaz del monopolio de arbitrio rentístico Departamental de juegos de suerte y azar. Para ello, cuenta con un equipo de personas altamente comprometidas, procesos de calidad y un enfoque en el mejoramiento continuo.

VISIÓN

Ser una empresa líder en transferencias de recursos económicos al sector de la salud, reconocida en el ámbito nacional por su compromiso institucional, la calidad y excelencia en sus procesos para la operación y comercialización de los juegos de suerte y azar.

Premios que entrega en Colombia cada sorteo de la Lotería de Boyacá