Se viene el partido que todo el mundo esperaba. Una verdadera final, aunque el trofeo no esté esperando al ganador al término del encuentro. Manchester City y Arsenal FC se miden este domingo en el Etihad Stadium en un duelo de altísimo nivel que podría ser decisivo para el desenlace de la Premier League.

Los Gunners llegan punteros con 70 unidades, seis más que el dueño de casa, aunque el equipo de Pep Guardiola debe un partido por la postergación ante Crystal Palace. Por eso, este cruce entre el primero y el segundo de la tabla adquiere un peso enorme: una victoria del City, sumada a ese pendiente, podría igualar la cima.

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Manchester City vs Arsenal FC: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

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El City llega lanzado y con confianza

Manchester City ha hecho la tarea a la perfección en las últimas semanas. El título reciente en la Carabao Cup y las goleadas frente a rivales de peso como Liverpool y Chelsea refuerzan su gran momento. El equipo ha sabido mantenerse al acecho y ahora tiene la oportunidad de dar el golpe definitivo.

Con más descanso, ritmo competitivo y la ventaja de jugar en casa, todo indica que el conjunto de Guardiola buscará imponer condiciones desde el arranque, con posesión dominante y presión alta.

Arsenal, obligado a resistir en un escenario complejo

El equipo de Mikel Arteta llega con desgaste físico y dudas importantes en su funcionamiento ofensivo. Las posibles ausencias de piezas clave condicionan su capacidad de generación, lo que podría obligarlo a plantear un partido más conservador.

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Sin embargo, la necesidad de sumar para sostener el liderato también puede empujarlo a asumir riesgos, algo peligroso ante un rival que castiga cada espacio.

Bajas sensibles y ajustes en ambos equipos

En el City no estarán Ruben Dias, Josko Gvardiol ni John Stones por lesión, lo que obliga a recomponer la defensa. Aun así, la estructura colectiva se mantiene firme.

Por el lado del Arsenal, la baja confirmada de Bukayo Saka golpea fuerte en ataque. Además, jugadores como Martin Odegaard y otros habituales titulares no llegan en plenitud, lo que reduce las variantes del equipo.

Un antecedente que preocupa a los Gunners

El Etihad no ha sido un terreno favorable para el Arsenal en los últimos años. Ha perdido ocho de sus últimos once partidos en ese estadio y no gana allí desde la temporada 2014/2015, un dato que pesa en la previa de este compromiso.

Todo apunta a un partido donde el City controle los tiempos y busque golpear en momentos clave, mientras el Arsenal intentará sostenerse y aprovechar sus oportunidades.

Manchester City vs Arsenal FC: probables alineaciones

Manchester City (4-2-3-1):

Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Rodri, Tijjani Reijnders; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; Erling Haaland.

Entrenador: Pep Guardiola

Arsenal FC (4-3-3):

David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze; Leandro Trossard, Viktor Gyökeres, Noni Madueke.

Entrenador: Mikel Arteta

Un duelo que puede marcar el destino de la Premier League, con dos proyectos consolidados que llegan al momento más decisivo del calendario.