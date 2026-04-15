El fútbol mundial está de luto. A los 96 años falleció José Emilio Santamaría, una de las grandes leyendas del Real Madrid y figura histórica tanto en clubes como en selecciones. El conjunto blanco confirmó la noticia y expresó su profundo pesar por la partida de quien consideró “una de las más grandes leyendas” de su historia y del fútbol internacional. Espanyol de Barcelona, otro de los clubes ligados a la vida de Santamaría, también se expresó públicamente.

Un pilar en la época dorada del Real Madrid

Santamaría fue una pieza clave en uno de los ciclos más gloriosos del club merengue. Defendió la camiseta del Real Madrid entre 1957 y 1966, dejando una huella imborrable.

Durante ese periodo disputó 337 partidos oficiales y conquistó un palmarés impresionante:

4 Copas de Europa

1 Copa Intercontinental

6 títulos de Liga

1 Copa de España

Formó parte de un equipo legendario junto a nombres como Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Paco Gento y Raymond Kopa, consolidando una era que marcó la historia del fútbol europeo.

Trayectoria internacional como jugador y técnico

A nivel de selecciones, Santamaría tuvo una carrera particular al representar a dos países.

Jugó el Mundial de 1954 con Selección de Uruguay ,su país de origen

,su país de origen Participó en el Mundial de 1962 con Selección de España

Posteriormente, también dejó su huella como entrenador del combinado español, al que dirigió en la Copa Mundial de la FIFA 1982. Además, estuvo al frente del equipo olímpico en los Juegos de México 1968 y Moscú 1980.

El reconocimiento del Real Madrid

El presidente del club, Florentino Pérez, dedicó unas palabras que resumen la dimensión de su legado:

“Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos de nuestro club. Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo. Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa, aquel equipo comenzó a construir el mito del Real Madrid. Santamaría siempre representó de manera ejemplar los valores de nuestro club y hasta su último momento, el Real Madrid ha sido la gran pasión de su vida”.

Santamaría: referente histórico en el Espanyol

Su legado también se extendió a los banquillos de clubes. Entre 1971 y 1978, Santamaría dirigió al RCD Espanyol, convirtiéndose en el entrenador con más partidos oficiales en la historia de la institución, con 252 encuentros.

Durante su gestión, logró un destacado tercer lugar en la Liga en la temporada 1972-1973, consolidando uno de los momentos más recordados del club catalán.

El Espanyol también lamentó su fallecimiento, destacando su papel como uno de los entrenadores más importantes en la historia de la entidad.

Un legado que trasciende generaciones

Más allá de los títulos y estadísticas, José Emilio Santamaría será recordado como un símbolo de una época dorada, un defensor de élite y un hombre que dejó huella tanto dentro como fuera del campo.

Su nombre queda ligado para siempre a la historia del Real Madrid, del fútbol europeo y de las selecciones que representó. Su legado, construido con jerarquía, liderazgo y títulos, seguirá vigente en la memoria del deporte.