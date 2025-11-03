El tema de los penaltis en el Real Madrid se ha convertido en uno de los focos más comentados del inicio de la temporada 2025-26. El equipo dirigido por Xabi Alonso acumula una cifra llamativa en este arranque de curso: 9 penas máximas a favor en los 14 partidos oficiales que ha disputado entre LaLiga y Champions League.

La estadística volvió a ser noticia tras la reciente victoria ante Valencia CF, en la que el árbitro señaló dos penaltis a favor del cuadro blanco. Kylian Mbappé convirtió el primero y Vinícius Júnior erró el segundo, sumando así un nuevo capítulo a una campaña en la que la efectividad desde los once metros está generando debate.

Real Madrid, líder en penaltis a favor en LaLiga

Con los dos penaltis señalados ante el Valencia, Real Madrid alcanzó 6 penas máximas a favor en las primeras 11 jornadas de LaLiga EA Sports. Ningún otro equipo de la competencia ha tenido tantas oportunidades desde el punto penal, un reflejo del dominio ofensivo y la presencia constante del equipo en el área rival.

A los seis penaltis del torneo local se suman 3 más en la Champions League, lo que eleva la cifra total a 9 penaltis a favor en 14 partidos oficiales. En promedio, el conjunto blanco ha tenido una pena máxima cada 1,5 encuentros.

Mbappé, el encargado habitual de los penaltis en Real Madrid

Desde su llegada al club, Mbappé se ha consolidado como el principal ejecutor de penaltis. De los nueve señalados esta temporada, el delantero francés ha tomado la responsabilidad en siete ocasiones, con una efectividad del 85%.

El único fallo de Mbappé llegó en el partido más mediático de todos: el Clásico ante el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. Aquel error no impidió el triunfo blanco. La confianza del cuerpo técnico no ha cambiado. Su récord general, con seis penaltis convertidos de siete lanzamientos, mantiene al francés como el especialista del equipo.

Vinicius y su intento fallido ante Valencia

El segundo penalti ante el Valencia estuvo a cargo de Vinicius, quien pidió el balón para redimirse tras las críticas recibidas en semanas anteriores. Sin embargo, su disparo no fue gol, cerrando una noche de contrastes para el brasileño.

Hasta ahora, Vinicius ha ejecutado dos penaltis oficiales esta temporada: uno convertido y otro fallado. Su 50% de efectividad contrasta con el promedio de Mbappé y refuerza la idea de que el francés seguirá siendo el encargado principal en los próximos compromisos, especialmente en la Champions League.

Los penaltis de Real Madrid en la temporada 2025-26

Así va la cuenta del cuadro madridista con los penaltis en 14 partidos de la temporada:

1- Osasuna (LaLiga): gol de Kylian Mbappé.

gol de Kylian Mbappé. 2 y 3- Olympique de Marsella (Champions): doblete de Kylian Mbappé.

doblete de Kylian Mbappé. 4- Levante (LaLiga): gol de Kylian Mbappé.

gol de Kylian Mbappé. 5- Kairat (Champions League): gol de Kylian Mbappé.

gol de Kylian Mbappé. 6- Villarreal (LaLiga): gol de Vinicius Jr.

gol de Vinicius Jr. 7- FC Barcelona (LaLiga): errado de Kylian Mbappé.

errado de Kylian Mbappé. 8 y 9- Valencia CF (LaLiga): gol de Kylian Mbappé y uno errado por Vinicius Jr.

El desafío de la disciplina y la presión

Para Vinicius, en cambio, el reto será reencontrarse con la confianza desde los once metros. El brasileño, que vive una temporada marcada por altibajos y episodios de frustración, sabe que necesita canalizar su carácter para recuperar la calma en momentos decisivos. El fallo ante Valencia puede servirle como aprendizaje, especialmente si el club mantiene su confianza en él.

En el Real Madrid, los penaltis se han convertido en un microcosmos de lo que vive el equipo: efectividad, exigencia y personalidad. Nueve penales en 14 partidos son un reflejo del peso ofensivo de una plantilla diseñada para dominar. Y aunque hubo errores, la estadística muestra un detalle clave: este equipo no solo genera, también responde a la presión.