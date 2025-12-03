Kylian Mbappé atraviesa su segunda temporada en Real Madrid con un nivel que supera incluso el impacto inmediato que dejó en la primera. Desde su llegada, el francés ha respondido a la enorme expectativa que generó su fichaje, pero lo que está ocurriendo ahora va más allá: está firmando un año calendario que compite directamente con los registros más extraordinarios que dejó Cristiano Ronaldo en su mejor etapa como madridista.

Con el doblete anotado en San Mamés (victoria 0-3 frente al Athletic Club), Mbappé alcanzó 55 goles en 55 partidos en el año natural 2025 con Real Madrid, una cifra que sintetiza regularidad, ambición y una capacidad incomparable para decidir partidos. Y lo más sorprendente es que está a punto de romper dos récords históricos de CR7: el del año natural más goleador de un jugador del club y el del año más goleador en toda la carrera del portugués.

Mbappé llega a 55 goles en 55 partidos del año con Real Madrid

El francés no necesitó adaptación prolongada. Tras una primera temporada en la que ya dejó números imponentes, su irrupción en el inicio de la segunda ha sido aún más poderosa. La regularidad es total: un gol por partido en 2025, manteniendo un nivel que pocos futbolistas han alcanzado en la élite.

Mbappé ha sido decisivo en Liga, en Champions e incluso en los momentos críticos cuando el equipo necesitó un golpe de autoridad. Su segundo año en el club comenzó con la misma intensidad con la que cerró el primero, ofreciendo una continuidad goleadora que demuestra que ya no está construyendo adaptación, sino legado.

Récord 1 de Cristiano al que apunta Mbappé: a 4 goles de igualar el año más goleador en Real Madrid

Cristiano Ronaldo dejó numerosos registros difíciles de alcanzar, pero uno de los más emblemáticos -y que parecía intocable- es el de 59 goles en un año natural con el Real Madrid. Era la vara más alta para cualquier atacante que se pusiera la camiseta blanca.

Hoy, Mbappé está a solo 4 goles de alcanzar ese registro. Y lo notable es que tiene exactamente cuatro partidos más para hacerlo antes de que termine el calendario: suficientes oportunidades para igualarlo o incluso superarlo si mantiene su promedio de producción.

Convertirse en el jugador del Real Madrid con más goles en un año natural consolidaría su llegada como una de las más impactantes del siglo XXI para el club. Implicaría no solo igualar a Cristiano, sino romper un registro que se ha mantenido como referencia absoluta de excelencia ofensiva.

Récord 2: a 7 goles del año más goleador de Cristiano en toda su carrera

El segundo objetivo que Mbappé tiene en mira es aún más exigente que el anterior: el récord absoluto anual de Cristiano Ronaldo en toda su trayectoria profesional. En 2013, el portugués alcanzó 69 goles sumando Real Madrid y selección. Ese año quedó como la obra maestra de un futbolista irrepetible.

Mbappé está a 7 goles de igualarlo, una distancia corta si se considera su ritmo actual. En el 2025, entre el cuadro madridista y la selección francesa, está demostrando que puede sostener una producción goleadora similar -o incluso superior- a la de los mejores años de Cristiano. Si lo consigue, no solo alcanzará una marca que parecía inaccesible, sino que se insertará de manera definitiva en la conversación de los futbolistas más dominantes de la era moderna.

Los cuatro partidos que definirán si Mbappé alcanza los récords de Cristiano Ronaldo

Para completar esta gesta, Mbappé tiene cuatro partidos pendientes en el año natural 2025:

Celta de Vigo (LaLiga, local)

Manchester City (Champions League, local)

Alavés (LaLiga, visitante)

Sevilla (LaLiga, local)

Un calendario variado, con rivales de distinto perfil y un escenario particularmente atractivo: el duelo ante Manchester City, un partido grande, perfecto para marcas grandes. Ante Celta, Alavés y Sevilla, la responsabilidad goleadora será alta, especialmente en la lucha directa por el liderato liguero.

Mbappé ya ha demostrado que puede marcar en casa, fuera, con espacios o sin ellos. Su abanico de recursos -potencia, definición, movilidad entre líneas y lectura atacante- lo convierte en una amenaza constante para cualquiera de estos rivales.

Un año que eleva el estatus de Mbappé y abre una nueva era goleadora en el Real Madrid

Lo que está ocurriendo con Mbappé no es solo una buena racha: es un año natural que podría reescribir los estándares de producción ofensiva del Real Madrid. Su segundo proceso competitivo con el club está mostrando la mejor versión de un delantero que ya se mueve en cifras históricas.

A cuatro goles de un récord legendario y a siete de una marca mítica del fútbol moderno, Mbappé encara el cierre del 2025 con la posibilidad real de que su nombre quede grabado junto al de Cristiano Ronaldo en la historia grande del club.