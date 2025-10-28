El episodio ocurrido durante el Clásico entre Real Madrid y Barcelona ha marcado un punto de inflexión en la relación entre Vinicius y Xabi Alonso. El enfado del brasileño al ser sustituido en el minuto 72, cuando estaba firmando uno de sus mejores partidos de la temporada, desató un auténtico terremoto en el club.

Según reveló Diario AS, la posición del club es tajante: respaldo total al entrenador. Aunque no habrá sanciones disciplinarias para Vinicius, sí se celebrarán conversaciones internas para dejar claro que, en el Real Madrid, la autoridad técnica no se negocia.

La reacción de Vinicius y la explosión en el Bernabéu

El conflicto comenzó en el momento en que el cuarto árbitro levantó el cartelón de cambios y apareció el número 7. Se jugaba el minuto 72 del clásico. Vinicius no disimuló su enfado: “¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster!”, exclamó, mientras se señalaba a sí mismo y protestaba.

La situación escaló en segundos. Camino al banquillo, el brasileño lanzó un mensaje claro y contundente: “¡Siempre yo! ¡Me voy del equipo! ¡Me voy, mejor me voy!”. Y en lugar de sentarse junto a sus compañeros, enfiló directamente el túnel de vestuarios. La escena, transmitida en vivo, generó revuelo inmediato en redes sociales y encendió los focos sobre la relación entre jugador y entrenador.

Apoyo institucional a Xabi Alonso en Real Madrid

En Valdebebas no hubo dudas. Desde el primer momento, la cúpula directiva decidió alinearse con Xabi Alonso. El club entiende que el técnico “tiene crédito incluso para equivocarse” y que todas sus decisiones, incluida la sustitución de Vinicius, deben ser respetadas.

Si bien el reglamento interno permite aplicar sanciones económicas en casos que afecten la imagen institucional, se optó por no castigar al jugador en esta ocasión. El mensaje es otro: resolver el conflicto dentro del vestuario, sin alimentarlo públicamente, pero dejando muy clara la jerarquía.

El código ético y la imagen del club

El episodio encaja dentro de lo que el código ético del Real Madrid define como “actuaciones que evidencien u ocasionen un daño o perjuicio a la imagen y/o reputación de los deportistas del Real Madrid”.

En otras circunstancias, un gesto como el de Vinicius podría haber derivado en una multa económica. Sin embargo, en esta oportunidad se prioriza la gestión interna y la preservación del ambiente competitivo. La institución quiere evitar que el conflicto escale a un enfrentamiento abierto entre dos figuras clave del proyecto.

El vestuario entra en escena

El peso del vestuario será determinante en la resolución del conflicto. Capitanes como Dani Carvajal, Federico Valverde y Thibaut Courtois, junto a otras voces de liderazgo, tendrán conversaciones con Vinicius.

No solo se trata de su reacción en el Clásico, sino de una acumulación de episodios que generan incomodidad en el grupo. Como tercer capitán, se espera que Vinicius asuma un rol ejemplar y no protagonice escenas que puedan fracturar la dinámica interna.

El descontento de Vinicius

Del otro lado, Vinicius siente que la relación con Xabi Alonso se ha enfriado. Considera que ha cumplido con las exigencias tácticas del técnico -especialmente en tareas defensivas- sin recibir a cambio la confianza esperada en forma de minutos en los partidos clave.

Su frustración no es nueva y, según fuentes cercanas al jugador, no descarta replantear su futuro si la situación no mejora antes del próximo mercado de verano. Aunque su contrato se extiende hasta 2027, el brasileño no quiere vivir en un escenario que percibe como insostenible.

Un antes y un después en el ‘Caso Vinicius’

El Clásico ha dejado claro que este no es un simple enfado pasajero. Se trata de un punto de quiebre que puede marcar el futuro inmediato de la relación entre Vinicius y el Real Madrid. La dirección deportiva respalda al técnico y espera que el jugador asuma su responsabilidad en el conflicto.

La postura institucional es firme: no habrá sanciones públicas, pero sí una línea roja que no se puede volver a cruzar. Vinicius es una figura central del proyecto, pero no está por encima del equipo ni del entrenador.

Xabi Alonso, respaldado para liderar

El entrenador, por su parte, ha manejado la situación con cautela. En rueda de prensa tras el partido, evitó alimentar la polémica y prefirió centrarse en la victoria. Sin embargo, puertas adentro, contará con todo el apoyo de la directiva para tomar las decisiones que considere necesarias, incluso si implican nuevos roces con Vinicius.

Este respaldo marca un mensaje nítido: la autoridad del entrenador no está en discusión. Xabi Alonso es la piedra angular del proyecto y el club no permitirá que un conflicto individual erosione la dinámica colectiva.

En los próximos días habrá conversaciones privadas entre Xabi Alonso, Vinicius y los líderes del vestuario. El objetivo es desactivar el conflicto antes de que escale. Sin embargo, también quedará claro que no habrá cambios en la postura institucional: el entrenador decide, y el jugador debe acatar.

El futuro del brasileño no está en duda inmediata, pero el episodio del Clásico ha dejado huella. En el Real Madrid, el mensaje ya fue dado: la autoridad de Xabi Alonso es intocable y los intereses del equipo están por encima de todo.