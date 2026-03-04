Real Madrid atraviesa un momento especialmente delicado en su temporada. A la derrota reciente frente a Getafe en el Santiago Bernabéu se sumó una noticia que agrava el panorama deportivo del equipo: la grave lesión de Rodrygo Goes, uno de los atacantes más importantes de la plantilla.

El club blanco confirmó que el delantero brasileño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco lateral en la pierna derecha. Aunque el comunicado oficial no especifica el tiempo de recuperación, este tipo de lesión suele requerir un proceso de rehabilitación prolongado que podría superar los seis meses. En términos prácticos, todo apunta a que la temporada del brasileño ha terminado y que su ausencia condicionará seriamente los planes del Real Madrid en la recta final del curso.

La lesión de Rodrygo en Real Madrid: rotura de ligamentos y menisco

El diagnóstico médico coloca a Rodrygo ante uno de los retos más duros de su carrera. La rotura del ligamento cruzado anterior es una de las lesiones más temidas en el fútbol profesional, ya que implica cirugía y un largo periodo de recuperación.

En el caso del atacante del Real Madrid, el problema se agrava por la rotura del menisco lateral en la misma rodilla. Este tipo de lesión combinada suele exigir un tratamiento quirúrgico y un proceso de rehabilitación cuidadoso para garantizar una recuperación completa.

En el entorno del fútbol se estima que el tiempo de baja podría situarse alrededor de los seis meses, dependiendo de la evolución del jugador y de cómo responda al proceso de recuperación. Rodrygo venía siendo una pieza clave en el ataque del Real Madrid. Su capacidad para jugar en distintas posiciones ofensivas, su movilidad y su talento para generar peligro lo convertían en un futbolista determinante dentro del sistema del equipo.

Rodrygo se pierde el resto de la temporada con Real Madrid

La gravedad de la lesión hace prácticamente imposible que el delantero brasileño vuelva a competir durante la presente temporada. Esto significa que el Real Madrid pierde a uno de sus atacantes más desequilibrantes justo cuando el calendario entra en su fase más exigente. Rodrygo era una alternativa constante en el frente de ataque y su versatilidad permitía al equipo variar esquemas y encontrar soluciones en partidos cerrados.

Además, el brasileño había demostrado ser un jugador importante en competiciones europeas. En los últimos años se convirtió en un futbolista capaz de aparecer en momentos decisivos, especialmente en partidos de Champions League. Su ausencia deja un vacío difícil de cubrir dentro de la plantilla y obliga al cuerpo técnico a replantear la estructura ofensiva del equipo.

Real Madrid llega con múltiples bajas al duelo con Manchester City

El problema para el Real Madrid no se limita a la lesión de Rodrygo. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afrontará el duelo de octavos de final de la Champions League ante Manchester City con varias bajas importantes.

El primer partido de la eliminatoria se disputará el 11 de marzo y el conjunto blanco llega con un número considerable de jugadores afectados por problemas físicos.

Las bajas confirmadas en el equipo son:

Rodrygo: rotura del ligamento cruzado anterior y menisco lateral.

rotura del ligamento cruzado anterior y menisco lateral. David Alaba: molestia muscular.

molestia muscular. Kylian Mbappé: esguince de rodilla izquierda.

esguince de rodilla izquierda. Jude Bellingham: molestia isquiotibial.

molestia isquiotibial. Éder Militao: rotura de ligamentos.

rotura de ligamentos. Dani Ceballos: molestia en el sóleo.

Este panorama obliga al cuerpo técnico a reorganizar la plantilla y a buscar alternativas dentro del grupo disponible para afrontar uno de los retos más exigentes de la temporada.

Real Madrid y la preocupación por las lesiones en el tramo decisivo

La grave lesión de Rodrygo se suma a una lista creciente de problemas físicos dentro del Real Madrid. A lo largo de la temporada, el equipo ha sufrido varias bajas importantes que han afectado la continuidad del proyecto deportivo.

La defensa ya había sido golpeada por la rotura de ligamentos de Éder Militão, mientras que David Alaba también arrastra problemas musculares. En el mediocampo, Jude Bellingham y Dani Ceballos se encuentran en proceso de recuperación de sus respectivas molestias.

La situación también genera incertidumbre en torno a Kylian Mbappé, quien padece un esguince de rodilla que lo mantiene bajo vigilancia médica. Con un calendario exigente por delante, el Real Madrid debe gestionar cuidadosamente la carga física de sus jugadores disponibles para evitar nuevas lesiones.

El desafío de Álvaro Arbeloa ante un escenario complicado

Ante este escenario, el entrenador Álvaro Arbeloa enfrenta uno de los mayores desafíos desde que asumió el mando del equipo. La plantilla se encuentra debilitada por las lesiones y el calendario no ofrece respiro. El duelo ante Manchester City en los octavos de final de la Champions League se perfila como una prueba de máximo nivel para el conjunto blanco.

El técnico deberá encontrar soluciones tácticas y aprovechar al máximo los recursos disponibles dentro del plantel. Mientras tanto, la grave lesión de Rodrygo marca un punto crítico en la temporada del Real Madrid y obliga al equipo a afrontar los próximos desafíos con un panorama mucho más complejo del que tenía previsto semanas atrás.