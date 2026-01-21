La goleada de Real Madrid frente al Mónaco (6-1), por la Jornada 7 de la fase de liga de la Champions League, no solo fue un resultado contundente a nivel colectivo. También se convirtió en el escenario perfecto para que Kylian Mbappé siguiera ampliando su impacto histórico en la máxima competición europea.

El par de goles del delantero francés en ese partido le permitieron alcanzar nuevos récords en la Champions League, algunos de enorme peso estadístico y simbólico. Entre ellos, uno sobresale por encima del resto: igualó un registro legendario de Cristiano Ronaldo, una referencia absoluta en la historia del torneo y del propio Real Madrid. Mbappé no solo fue protagonista del triunfo ante el Mónaco, sino que volvió a confirmar que su nombre ya se escribe junto al de las grandes leyendas europeas.

El partido ante el Mónaco que impulsa los récords de Mbappé

La jornada frente al AS Mónaco marcó un punto clave en la campaña europea del Real Madrid. En un partido dominado de principio a fin, Mbappé volvió a ser decisivo y aprovechó el contexto para seguir ampliando su cuenta personal en la Champions League.

Ese encuentro no fue uno más en la fase de liga. Sus goles permitieron al francés alcanzar cifras históricas que lo proyectan directamente hacia los primeros puestos de los rankings europeos, confirmando que cada noche continental se convierte en una oportunidad para dejar huella.

Mbappé entra al top 10 histórico de goleadores en competiciones europeas

Uno de los principales registros que alcanzó Mbappé, compartido por @2010MisterChip, lo ubica entre los máximos goleadores de la historia de las competiciones europeas. El delantero llegó a 67 goles, cifra que lo posiciona como el noveno máximo anotador histórico en este ámbito.

La dimensión del logro se aprecia aún más al compararlo con otros nombres de peso:

67 goles de Mbappé en 95 partidos

67 goles de Andriy Shevchenko en 142 partidos

67 goles de Edin Džeko en 160 partidos

Mbappé alcanzó esa cifra con una eficiencia goleadora muy superior, lo que refuerza su impacto en el fútbol europeo y su capacidad para sostener un nivel altísimo en la Champions League.

El récord de Cristiano Ronaldo que Mbappé ya igualó en Champions

El registro que más atención genera es el que vincula directamente a Mbappé con Cristiano Ronaldo. Gracias a sus goles en la fase de liga 2025-26, el francés llegó a 11 tantos en 6 partidos, igualando una marca histórica del portugués.

La comparación es clara y directa:

11 goles de Cristiano Ronaldo en 6 partidos – Champions 2015-16

11 goles de Mbappé en 6 partidos – Champions 2025-26

Cristiano había establecido ese récord como uno de los picos individuales más altos jamás vistos en la fase inicial del torneo. Que Mbappé lo iguale una década después confirma que su rendimiento ya se mide en la misma escala que el de las grandes leyendas de la Champions League.

Un club selecto: los que marcaron 10 o más goles en la fase inicial

Con los goles logrados ante el AS Mónaco, Mbappé también ingresó a una lista extremadamente reducida: la de los futbolistas que marcaron 10 o más goles en la fase inicial de la Champions League en una misma temporada.

El listado histórico queda así:

11 goles – Cristiano Ronaldo (2015-16)

11 goles – Mbappé (2025-26)

10 goles – Sébastien Haller (2021-22)

10 goles – Robert Lewandowski (2019-20)

10 goles – Lionel Messi (2016-17)

La presencia de Mbappé en este grupo refuerza la magnitud de su campaña europea. No es un registro frecuente ni fácil de alcanzar, y suele estar reservado para temporadas absolutamente excepcionales.

La eficiencia de Mbappé en la fase de liga

Otro dato que potencia aún más el valor de estos récords es la eficiencia con la que fueron logrados. Mbappé alcanzó los 11 goles en seis partidos disputados en esta fase de liga de la Champions League.

Además, no participó en la sexta jornada frente al Manchester City, lo que subraya todavía más la productividad de sus apariciones. En menos partidos que muchos de sus antecesores, el francés logró cifras que históricamente solo se veían en campañas memorables.

Mbappé y la dimensión histórica de igualar a Cristiano

Igualar un registro de Cristiano Ronaldo en la Champions League es mucho más que una coincidencia estadística. El portugués es el máximo goleador histórico del torneo y una de las grandes referencias del Real Madrid en Europa.

Que Mbappé ya comparta una de esas marcas confirma que su carrera en la Champions ha entrado en otra dimensión. No se trata solo de presente ni de proyección futura: es una realidad estadística que lo ubica, desde ahora, al nivel de los nombres que definieron épocas completas del torneo.

El partido ante el AS Mónaco, por la Jornada 7 de la fase de liga, quedará como el escenario en el que Mbappé volvió a cruzar una frontera histórica en la Champions League y reafirmó su lugar entre los grandes del fútbol europeo.