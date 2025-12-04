Kylian Mbappé está firmando uno de los arranques más dominantes de un futbolista en la historia reciente de LaLiga. En su segunda temporada con el Real Madrid, el delantero francés volvió a elevar su nivel y ya encabeza, con una ventaja abrumadora, todas las estadísticas de participación ofensiva del fútbol español.

Según datos compartidos por @2010MisterChip, Kylian es el jugador con más intervenciones directas en gol (marcando o asistiendo) de todos los futbolistas de LaLiga sumando todas las competiciones oficiales del club. La cifra es tan contundente como reveladora: 29 participaciones (25 goles y 4 asistencias). Ningún otro futbolista del torneo se acerca. La diferencia demuestra su capacidad de sostener un rendimiento de élite tras un primer año brillante con el club blanco.

Mbappé domina LaLiga con una participación de gol que no tiene competencia

Los registros compartidos por @2010MisterChip dejan una fotografía clara del momento de Mbappé:

29 Mbappé (25 goles + 4 asistencias)

17 Lamine Yamal (7 goles y 10 asistencias)

14 Julián Álvarez (10 goles y 4 asistencias)

14 Marcus Rashford (6 goles y 8 asistencias)

Esto significa que Mbappé produce más del doble que la mayoría de las grandes figuras del torneo. Es el futbolista más influyente en ataque, el que más pesa en la estructuración de jugadas y el que más decide partidos. Su huella ofensiva condiciona la planificación de los rivales y sostiene al Real Madrid en los momentos clave.

En su segunda temporada, Mbappé no solo mantiene el nivel mostrado en su debut: lo supera. Está más adaptado, más conectado con sus compañeros y, sobre todo, más eficiente.

Champions League 2025-26: Mbappé, la figura más determinante del torneo

La Champions siempre ha sido el escenario predilecto de Mbappé, y esta campaña lo está confirmando nuevamente. Sus números en Europa impresionan:

9 participaciones directas en gol en 5 partidos (todos son goles).

Promedia casi dos intervenciones decisivas por encuentro. Su velocidad, su lectura táctica y su capacidad para aparecer en los momentos de mayor presión ya son la principal arma ofensiva del Real Madrid en la competición.

La Champions ha sido tradicionalmente el torneo donde se separan los buenos jugadores de las leyendas. Mbappé, a sus 27 años, está dejando claro en cuál grupo quiere instalarse.

Mbappé en LaLiga: goles, asistencias y un ritmo que recuerda a años históricos

En el campeonato español, su rendimiento también está siendo arrollador:

16 goles en 15 partidos

4 asistencias

Son 20 participaciones directas en gol solo en LaLiga, una cifra que supera incluso el registro que él mismo firmó en el mismo tramo de su primera temporada. Su promedio goleador se sostiene en valores altísimos: más de un gol por partido.

La conexión con Vinícius, Bellingham, Musiala y el resto del ataque blanco se ha consolidado aún más en este segundo año. Carlo Ancelotti ha encontrado fórmulas para liberar al francés, que ahora se mueve con más libertad, más espacio y más capacidad para decidir en zonas interiores.

Por qué esta estadística confirma que Mbappé está en NIVEL TOP

Los números pueden analizarse de muchas formas, pero la participación directa en goles es una de las métricas más determinantes para evaluar el impacto real de un atacante. En este punto, Mbappé:

Influye en prácticamente todos los goles del Real Madrid .

. Triplica o duplica la producción ofensiva de varios jugadores de élite mundial.

Mantiene un rendimiento alto tanto en LaLiga como en Champions.

Está logrando en su segundo año lo que solo las superestrellas históricas han logrado: sostener un dominio continuo en un club de máxima exigencia.

Mbappé no es solo un goleador. Es un generador permanente de ventajas. No solo aparece en los resúmenes: condiciona cada jugada del partido.

Mbappé, en su segunda temporada en Real Madrid firma un registro que ya es histórico

Llegar a 29 participaciones de gol antes de cerrar noviembre no es normal. No es frecuente. No es humano. Es un nivel reservado para futbolistas que transforman temporadas completas. Mbappé, en su segundo año, ya está superando lo que mostró en su debut, y eso es decir mucho.

La estadística lo confirma: Mbappé está en NIVEL TOP, un nivel que rompe ritmos, récords y defensas. Un nivel que está marcando la temporada 2025-26. Y lo más impresionante es que aún falta mucho por jugar.