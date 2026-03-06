Real Madrid afronta uno de los partidos más exigentes de su temporada reciente cuando visite al Celta de Vigo por la Jornada 27 de LaLiga. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega a este compromiso con un contexto complicado: derrotas consecutivas ante Osasuna y Getafe que lo alejaron del liderato del campeonato.

Actualmente el conjunto blanco ocupa la segunda posición de la clasificación con 4 puntos menos que el Barcelona. Por eso el duelo ante el Celta adquiere una enorme importancia en la pelea por el título. Sin embargo, el equipo madridista tendrá que afrontar el encuentro con una lista extensa de bajas entre lesionados y sancionados, lo que obliga al cuerpo técnico a reorganizar prácticamente todo el equipo.

Real Madrid llega con múltiples lesionados al partido contra Celta

El principal problema del Real Madrid antes de viajar a Vigo está en la enfermería. El club tiene varios jugadores clave fuera de la convocatoria debido a diferentes problemas físicos que se han acumulado en las últimas semanas. La lista la integran:

Kylian Mbappé: molestias en la rodilla izquierda que lo mantienen apartado de los terrenos de juego.

molestias en la rodilla izquierda que lo mantienen apartado de los terrenos de juego. Jude Bellingham: lesión en el músculo semitendinoso, un problema muscular que le ha impedido participar en los últimos compromisos del equipo.

lesión en el músculo semitendinoso, un problema muscular que le ha impedido participar en los últimos compromisos del equipo. Rodrygo Goes: rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha.

rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. Dani Ceballos: rotura en el sóleo de la pierna derecha.

rotura en el sóleo de la pierna derecha. David Alaba: molestias en una de sus pantorrillas.

molestias en una de sus pantorrillas. Éder Militão: rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Con este panorama, el Real Madrid pierde piezas clave en defensa, mediocampo y ataque, lo que complica seriamente la planificación del partido.

Las sanciones que complican aún más al Real Madrid

A las bajas por lesión se suman tres ausencias por sanción disciplinaria. Estas suspensiones llegan tras el partido frente al Getafe y dejan al equipo con aún menos alternativas disponibles. Franco Mastantuono no podrá jugar ante el Celta después de ser expulsado en el encuentro anterior por insultar al árbitro Muñiz Ruiz. La tarjeta roja lo deja automáticamente fuera del compromiso de la Jornada 27.

También estarán ausentes Álvaro Carreras y Dean Huijsen. Ambos jugadores alcanzaron las cinco tarjetas amarillas en el mismo partido ante Getafe, lo que activa la suspensión automática por acumulación de amonestaciones. Estas sanciones afectan especialmente la estructura defensiva del equipo, obligando a Arbeloa a reorganizar la línea de fondo para el viaje a Vigo.

El desafío de Real Madrid en la clasificación de LaLiga

La situación deportiva del Real Madrid aumenta la presión para este partido. El equipo viene de perder ante Osasuna y Getafe, resultados que permitieron al Barcelona ampliar su ventaja en la cima de la tabla.

Con 4 puntos de diferencia respecto al líder, el margen de error se reduce para el conjunto madridista. Una nueva derrota o incluso un empate podría complicar seriamente sus aspiraciones al título.

Por eso el encuentro ante el Celta se convierte en una prueba de carácter para el plantel. El equipo necesita reaccionar en un momento en el que las lesiones y sanciones han reducido considerablemente sus opciones.

La probable alineación de Real Madrid ante Celta

Ante este escenario de bajas, Álvaro Arbeloa deberá apostar por un equipo alternativo pero competitivo para enfrentar al Celta en Balaídos. La probable alineación del Real Madrid sería la siguiente:

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Brahim Díaz; Vinicius Jr. y Gonzalo García.

Este once mantiene la base del equipo en defensa y mediocampo, mientras que en ataque Vinicius Junior asumirá el liderazgo ofensivo ante la ausencia de Mbappé y Rodrygo.

Un partido clave para el Real Madrid en LaLiga

El duelo ante el Celta llega en un momento crítico del calendario. Real Madrid necesita sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el campeonato y evitar que el Barcelona amplíe su ventaja.

La gran cantidad de bajas obliga al equipo a mostrar su profundidad de plantilla y su capacidad de adaptación. Arbeloa tendrá que encontrar soluciones tácticas y confiar en jugadores que normalmente no son titulares.

La visita a Vigo representa un reto importante para un Real Madrid que busca reaccionar tras dos derrotas consecutivas y seguir vivo en la lucha por LaLiga.