La llegada de los nuevos autos de BMW para los jugadores de Real Madrid ya es una tradición de cada temporada. Más que un simple patrocinio, se trata de un acontecimiento mediático que revela mucho sobre los gustos, personalidades y jerarquías dentro del vestuario blanco. Todos los futbolistas de la primera plantilla han elegido su vehículo de la flota electrificada de la marca, con opciones que van desde SUV de lujo hasta berlinas deportivas.

Este año, la flota está compuesta por 25 autos para los jugadores y uno adicional para el entrenador Xabi Alonso. El valor total de todos ellos asciende a 4.172.450 euros, una cifra que deja claro que no se trata de vehículos cualquiera. Entre todas las elecciones, destacan dos nombres: uno por elegir el más caro y otro por sorprender con el más barato.

BMW XM: el auto más caro elegido por Dani Ceballos

La elección más costosa recayó en Dani Ceballos, quien optó por el impresionante BMW XM híbrido enchufable de 748 CV. Este SUV de lujo tiene un valor de 196.800 euros, y combina potencia, confort y un diseño imponente que lo convierte en uno de los buques insignia de la marca alemana.

Ceballos no fue el único en decantarse por este modelo. Jude Bellingham y Thibaut Courtois también eligieron el XM, confirmando su popularidad entre los jugadores que priorizan rendimiento, lujo y una presencia dominante.

Franco Mastantuono y el i4 M60: el más barato de la flota

En el extremo opuesto de la lista se encuentra Franco Mastantuono, quien a sus 18 años eligió el BMW i4 M60, un modelo 100% eléctrico de 601 CV y con un valor de 80.550 euros.

Aunque es el más económico de la flota, no deja de ser un coche de altas prestaciones y gran tecnología. Su elección sorprendió a muchos, pues refleja un estilo más sobrio y moderno, propio de una joven promesa que empieza a dejar huella en el club.

Mbappé y Vinicius apuestan por el i7 eléctrico

Entre las decisiones más comentadas también están las de Kylian Mbappé y Vinicius Junior, quienes eligieron el BMW i7 xDrive 60. Este sedán eléctrico de lujo, con 544 CV, tiene un valor de 139.800 euros y destaca por su tecnología avanzada y un confort de primer nivel.

Este modelo ya se ha convertido en uno de los favoritos de las estrellas, representando una mezcla entre modernidad, sostenibilidad y elegancia que encaja perfectamente con el perfil mediático de los dos delanteros.

Andriy Lunin sorprende con un clásico: el BMW M5

Mientras la mayoría optó por la electrificación, Andriy Lunin fue contra la corriente. El portero suplente eligió un BMW M5 Berlina con motor V8 biturbo de 727 CV. Este modelo, valorado en 164.550 euros, es un guiño a la potencia y a la tradición deportiva de la marca.

Su elección lo distingue dentro del vestuario, marcando una diferencia clara frente a la tendencia eléctrica que domina la flota de esta temporada.

Xabi Alonso y su i7: sobriedad en la elección del entrenador

El entrenador Xabi Alonso, por su parte, se unió al grupo que prefirió el i7. Al igual que Mbappé y Vinicius, eligió este sedán de 139.800 euros, demostrando un gusto por la sobriedad y la elegancia.

La elección del técnico encaja con su estilo discreto pero sofisticado, y con la imagen que proyecta dentro del proyecto deportivo del Real Madrid.

Jerarquías y estilos reflejados en los autos elegidos

Más allá de los precios, las elecciones de los jugadores reflejan jerarquías y personalidades dentro del vestuario. Las grandes figuras apostaron por modelos eléctricos de alta gama, los líderes del equipo por SUV de lujo, y las promesas emergentes por vehículos más contenidos pero igualmente potentes.

Este contraste evidencia cómo cada jugador expresa su identidad también fuera del terreno de juego, usando su auto como un símbolo de estatus, estilo de vida y perfil dentro del equipo.

BMW y Real Madrid: una alianza que marca tendencia

La asociación entre BMW y Real Madrid no solo representa un patrocinio comercial, sino también un símbolo de modernidad, sostenibilidad y exclusividad. Con una flota valorada en más de 4 millones de euros, esta alianza proyecta la imagen de un club de élite que combina tradición con innovación.

Cada temporada, las elecciones de los jugadores generan conversación en medios, redes sociales y entre aficionados, convirtiéndose en un pequeño ritual que refleja mucho más que simples gustos por los autos: habla del presente y del futuro del vestuario blanco.

Lujo, juventud y poder sobre ruedas

La flota BMW 2025-26 del Real Madrid resume en cuatro ruedas la esencia actual del club: un equipo con estrellas mundiales, jóvenes promesas y un enfoque tecnológico y moderno. Desde el XM más caro hasta el i4 más accesible, cada elección dice algo sobre sus protagonistas.

El contraste entre el lujo extremo y la sobriedad juvenil no hace más que reforzar la diversidad de estilos en un vestuario que combina experiencia, talento y ambición. Una flota que, como cada temporada, no pasa desapercibida.