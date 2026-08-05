El Real Madrid mantiene toda su atención puesta en Rodri, pero la dirección deportiva ya trabaja con un plan alternativo por si la operación con el Manchester City termina frustrándose. Ese nombre vuelve a ser el de Martín Zubimendi, volante español de 27 años que actualmente milita en el Arsenal y cuya situación podría cambiar de forma importante durante las próximas semanas.

El conjunto blanco sigue convencido de que necesita incorporar un mediocentro de jerarquía para completar la plantilla de José Mourinho, y el internacional vasco vuelve a ocupar un lugar privilegiado entre las alternativas. Todo dependerá, en buena parte, de los movimientos que realice el Arsenal en este tramo decisivo del mercado.

Martín Zubimendi reaparece como alternativa para el Real Madrid

El interés del Real Madrid por Martín Zubimendi viene de tiempo atrás. El centrocampista dejó la Real Sociedad el verano pasado para iniciar una nueva etapa en el Arsenal, que desembolsó cerca de 70 millones de euros para quedarse con uno de los futbolistas más cotizados de LaLiga.

Su adaptación al fútbol inglés fue positiva y terminó consolidándose como una pieza habitual en el esquema de Mikel Arteta, aunque el panorama podría modificarse antes del cierre de la ventana de fichajes.

Desde Valdebebas consideran que Zubimendi reúne varias de las condiciones que buscan para reforzar la medular:

Gran capacidad para iniciar el juego desde atrás.

Orden táctico y equilibrio defensivo.

Experiencia internacional con la selección española.

Conocimiento del fútbol español y margen competitivo por delante.

Por eso, su nombre vuelve a aparecer sobre la mesa cada vez que la negociación por Rodri encuentra nuevos obstáculos.

Rodri continúa siendo el gran objetivo del club blanco

Pese a que Zubimendi gana protagonismo, el plan del Real Madrid no ha cambiado. La prioridad sigue siendo Rodri, considerado por la dirección deportiva como el futbolista ideal para liderar el centro del campo durante los próximos años.

Sin embargo, las diferencias económicas con el Manchester City continúan complicando la operación. El conjunto inglés mantiene una valoración elevada del Balón de Oro español, mientras que el club madridista intenta contener la inversión para no comprometer otras operaciones previstas durante el verano.

Ante ese escenario, el Real Madrid no quiere quedarse sin margen de reacción y mantiene abiertas varias alternativas antes del cierre del mercado.

Bruno Guimaraes puede cambiar el escenario en el Arsenal

Uno de los movimientos que observa con mayor atención la dirección deportiva madridista tiene como protagonista a Bruno Guimaraes.

El Arsenal trabaja para incorporar al internacional brasileño procedente del Newcastle, una negociación que continúa avanzando pese a que el club inglés rechazó una primera propuesta. La operación podría alcanzar una cifra cercana a los 80 millones de libras, convirtiéndose en uno de los grandes movimientos del verano en la Premier League.

Si finalmente el brasileño aterriza en el Emirates Stadium, la competencia en el centro del campo aumentaría considerablemente junto a futbolistas como:

Declan Rice

Martin Ødegaard

Martín Zubimendi

Ese nuevo escenario podría abrir una puerta que el Real Madrid espera aprovechar si la operación por Rodri termina bloqueándose definitivamente.

El desenlace dependerá de dos negociaciones paralelas

Las próximas semanas serán decisivas para conocer cuál será el desenlace de esta historia. En el Real Madrid mantienen la esperanza de alcanzar un acuerdo por Rodri, pero al mismo tiempo siguen muy atentos a todo lo que ocurra en Londres.

Si el Arsenal consigue cerrar la incorporación de Bruno Guimaraes, la situación de Martín Zubimendi podría cambiar y convertir al internacional español en una opción mucho más accesible para el conjunto blanco. Por ahora, el vasco continúa siendo el gran plan B de una dirección deportiva que no quiere llegar al cierre del mercado sin reforzar una de las posiciones que considera prioritarias para el nuevo proyecto de José Mourinho.