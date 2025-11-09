La jornada 12 de LaLiga 2025-26 presenta un nuevo derbi. Real Madrid, líder del campeonato, visita al Rayo Vallecano este domingo 9 de noviembre en el estadio de Vallecas, con capacidad para 14.000 espectadores. El encuentro se disputará desde las 16:15 (hora de España) y 10:15 (hora de Colombia), con la expectativa de un duelo intenso entre un equipo que busca dar la sorpresa y otro que no quiere ceder terreno en la pelea por el título.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega al compromiso con algunas bajas sensibles, pero con el regreso de David Alaba, quien vuelve a la convocatoria tras superar una lesión muscular. El Rayo, por su parte, intentará apoyarse en su hinchada y en la intensidad que lo caracteriza en casa para ponerle resistencia al líder.

LaLiga: Dónde ver Rayo Vallecano vs Real Madrid en TV y online

El derbi madrileño podrá seguirse en directo por distintas plataformas según el país:

España: transmisión por DAZN LaLiga (M55 O113) , disponible también en DAZN App (ver en directo) . Además, el partido se podrá ver en LaLiga TV Bar a través de Movistar Plus+ .

transmisión por , disponible también en . Además, el partido se podrá ver en a través de . Colombia y el resto de Sudamérica: transmisión de DIRECTV Sports (TV) y DGO (online) .

transmisión de y . México: por SKY Sports HD .

por . Estados Unidos: transmisión por ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Sling TV y Fubo Sports.

El duelo contará con una amplia cobertura internacional, reflejo de la atención que genera cada presentación del equipo blanco, más aún cuando enfrenta a un rival con historia y carácter como el Rayo.

Dónde se juega el partido de Real Madrid este 9 de noviembre

El escenario del encuentro será el Estadio de Vallecas, una de las canchas más emblemáticas y particulares del fútbol español. Con una capacidad aproximada de 14.000 espectadores, el estadio es conocido por su ambiente cercano e intenso, donde los aficionados del Rayo generan una atmósfera única que suele complicar a los grandes rivales.

El Real Madrid llega con una racha positiva como visitante, pero históricamente Vallecas ha sido un campo donde los partidos se definen por detalles. En su última visita, el conjunto merengue solo pudo empatar, y el técnico Xabi Alonso ha insistido en la necesidad de mantener la concentración durante los 90 minutos.

A qué hora es el partido de Real Madrid, país por país

España: 16:15

16:15 Colombia, Perú y Ecuador: 10:15

10:15 México: 09:15

09:15 Argentina, Chile y Uruguay: 12:15

12:15 Estados Unidos (Este): 10:15

10:15 Reino Unido: 15:15

15:15 Francia, Alemania e Italia: 16:15

Así llegan Rayo Vallecano y Real Madrid a la jornada 12 de LaLiga

Rayo Vallecano llega al compromiso con la necesidad de sumar. Actualmente ocupa la posición 11 en la tabla, con un rendimiento irregular: 4 victorias, 2 empates y 5 derrotas. El conjunto de Íñigo Pérez mantiene su sello de juego directo y presión alta, apostando por la velocidad de Álvaro García y la precisión de Isi Palazón para generar peligro.

Por su parte, Real Madrid llega como líder de LaLiga y principal candidato al título. El equipo de Xabi Alonso suma 30 puntos tras once jornadas y mantiene un rendimiento notable pese a las bajas. La principal novedad para este partido será el regreso de David Alaba, quien vuelve a la convocatoria tras una lesión muscular en el gemelo. En cambio, no estarán disponibles Tchouaméni, Mastantuono, Rüdiger ni Dani Carvajal, todos por diferentes dolencias.

Probables alineaciones del partido en Vallecas

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarría; Pedro Díaz, Pathé Ciss; Jorge de Frutos, Isi Palazón, Álvaro García; Alemao. DT: Íñigo Pérez.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Arda Güler; Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Un derbi con objetivos distintos

El Rayo Vallecano quiere hacer de Vallecas un muro ante un rival que domina la liga. Su intensidad y energía en casa serán su principal arma frente a un Real Madrid que llega con confianza, a pesar de las ausencias.

Con Vinicius Jr. y Mbappé en ataque, los blancos buscarán mantener su invicto y prolongar su dominio en el torneo. Del otro lado, el Rayo intentará repetir hazañas pasadas y demostrar que en Vallecas los grandes también sufren. El derbi madrileño promete ritmo, emoción y buen fútbol desde el primer minuto.