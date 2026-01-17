El calendario de LaLiga presenta un cruce con necesidades opuestas en la Jornada 20. Real Madrid recibe a Levante UD en el Estadio Bernabéu, con puntos clave en juego tanto para la pelea por el título como para la lucha por la permanencia.

El partido se disputará el sábado 17 de enero, con inicio a las 14:00 en España y 08:00 en Colombia. A continuación, los canales de TV y plataformas online para seguirlo en vivo desde distintos países, además de las probables alineaciones y el contexto de cada equipo en la tabla.

Horario del Real Madrid vs Levante, país por país

España: 14:00

Colombia: 08:00

08:00 México (CDMX): 07:00

07:00 Argentina / Chile / Uruguay: 10:00

10:00 Estados Unidos (ET): 08:00

Dónde ver Real Madrid vs Levante en TV y online

Compartimos las múltiples posibilidades para seguir el juego a disputarse en el estadio Bernabéu:

España: MOVISTAR+ LaLiga (dial 54 y Orange 110), MOVISTAR+ LaLiga 2 (dial 57 y Orange 112) y MOVISTAR+ LaLiga HDR (dial 440; Orange 111).

(dial 54 y Orange 110), (dial 57 y Orange 112) y (dial 440; Orange 111). Colombia y Sudamérica: DIRECTV (canal 610) en TV y DGO vía streaming

(canal 610) en TV y vía streaming México: SKY Sports en TV e izzi go online

en TV e online Estados Unidos: ESPN Deportes.

Dónde se juega el partido de Real Madrid este fin de semana

El encuentro tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, escenario con capacidad para más de 84.000 espectadores y uno de los recintos más emblemáticos del fútbol europeo. Su aforo y ambiente suelen marcar diferencias en partidos de liga, especialmente cuando el local busca imponer ritmo desde el inicio.

Probables alineaciones del partido de la Jornada 20 en LaLiga en el Bernabéu

Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Eduardo Camavinga; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham; Vinícius Jr., Gonzalo García y Franco Mastantuono. DT: Álvaro Arbeloa.

Levante: Mathew Ryan; Manu Sánchez, Alan Matturro, Adrián Dela, Jeremy Toljan; Pablo Martínez, Unai Vencedor, Carlos Álvarez; Iker Losada, Iván Romero y Etta Eyong. DT: Luís Castro.

Cómo llegan Real Madrid y Levante a la Jornada 20 de LaLiga

El Real Madrid marcha segundo en la clasificación con 45 puntos en 19 jornadas. Viene de ganar sus tres partidos más recientes en LaLiga, una racha que sostuvo su candidatura en la parte alta. No obstante, el equipo llega tras una semana exigente fuera del torneo doméstico: perdió la final de la Supercopa de España ante Barcelona y quedó eliminado de la Copa del Rey tras caer frente a Albacete. Además, se produjo un cambio en el banquillo: Xabi Alonso dejó el cargo y Álvaro Arbeloa asumió la dirección técnica, lo que añade un factor de expectativa táctica.

El Levante, por su parte, ocupa zona de descenso: es penúltimo con 14 puntos en 18 partidos. Pese a la posición, el conjunto granota sumó en sus tres compromisos más recientes (5 puntos), una señal de reacción que buscará sostener en un escenario complejo. Su reto pasa por resistir defensivamente y aprovechar transiciones rápidas para incomodar al local.

Ficha del partido: Real Madrid vs Levante