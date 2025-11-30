La Fecha 14 de LaLiga 2025-26 ofrece uno de los choques más atractivos del fin de semana: Girona vs Real Madrid, un duelo que en los últimos años se ha convertido en un examen exigente para los blancos y en una oportunidad para que el local reafirme su crecimiento deportivo. El conjunto dirigido por Míchel Sánchez busca hacerse fuerte en casa, mientras que los de Xabi Alonso buscan volver a la victoria tras dos empates consecutivos en la competición doméstica.

El partido se disputará el domingo 30 de noviembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el estadio Municipal de Montilivi, un recinto compacto y de ambiente intenso, con capacidad para 14.600 espectadores, que suele empujar al Girona en los partidos más exigentes.

Dónde ver Girona vs Real Madrid HOY: TV y transmisión online de LaLiga

España: Los aficionados podrán ver el encuentro a través de Movistar+ LaLiga (dial 54), M+ LaLiga HD y LaLiga TV Bar

Los aficionados podrán ver el encuentro a través de Colombia y resto de Sudamérica: El partido estará disponible en ESPN 2 (televisión) y DISNEY+ (plataforma online).

El partido estará disponible en (televisión) y (plataforma online). México: Será transmitido por Sky Sports.

Será transmitido por Estados Unidos: Disponible en ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Detalles del partido: Girona vs Real Madrid

Competencia: LaLiga 2025-26 – Fecha 14

Estadio: Municipal de Montilivi (Girona, España)

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Hora: 15:00 en Colombia | 21:00 en España

Transmisión TV: Movistar+ LaLiga (España); ESPN 2 (Sudamérica); Sky Sports (México); ESPN Deportes (EE. UU.)

Transmisión online: DISNEY+ (Sudamérica); ESPN App / Fubo Sports (EE. UU.).

Dónde se juega Girona vs Real Madrid, jornada 14 de LaLiga

El partido se llevará a cabo en el Municipal de Montilivi, en Girona. A pesar de su capacidad reducida, es uno de los estadios más difíciles para los grandes equipos por la cercanía del público al campo y el ambiente que generan los aficionados locales. Real Madrid sabe que Montilivi suele ser un reto especial y buscará superar esa prueba para seguir firme en la pelea por el liderato.

A qué hora es Girona vs Real Madrid país por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00

16:00 Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00

17:00 México (centro): 14:00

14:00 Estados Unidos: 15:00 ET | 12:00 PT

15:00 ET | 12:00 PT Reino Unido: 20:00

20:00 Alemania, Italia y Francia: 21:00

21:00 Portugal: 20:00

Probables alineaciones para Girona vs Real Madrid

Girona: Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind, Álex Moreno; Axel Witsel, Iván Martín, Azzedine Ounahi; Viktor Tsygankov, Bryan Gil y Vladyslav Vanat. DT: Míchel Sánchez.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Fran García, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.

Real Madrid: buscando recuperar terreno en LaLiga

El conjunto blanco llega a este compromiso reforzado desde lo emocional tras su vibrante triunfo 3-4 ante Olympiacos en la Champions League, con una actuación sobresaliente de Kylian Mbappé, autor de los cuatro goles. En LaLiga, sin embargo, el equipo encadena dos empates consecutivos:

0-0 frente a Rayo Vallecano

frente a Rayo Vallecano 2-2 ante Elche

Aun así, el Real Madrid se mantiene en lo más alto de las posiciones con 32 puntos, gracias a 10 victorias, 2 empates y solo 1 derrota. Su ataque está liderado por Mbappé, líder goleador de LaLiga con 13 tantos, decidido a volver a marcar en un estadio donde nunca es fácil jugar. La plantilla también recibe buenas noticias con el regreso de Thibaut Courtois y Franco Mastantuono, jugadores clave en el proyecto de Xabi Alonso.

Girona: sólido, competitivo y decidido a incomodar a los grandes

El Girona continúa siendo un equipo intenso, valiente y bien estructurado. Viene de sumar cuatro de los últimos seis puntos, demostrando estabilidad y capacidad para competir. Míchel ha logrado mantener una base sólida, con nombres como Tsygankov, Blind, Witsel y Bryan Gil aportando calidad en ambos costados de la cancha.

Montilivi ha sido clave para su rendimiento, y ante el Real Madrid buscarán aprovechar ese escenario para dar un golpe que mantenga sus aspiraciones europeas.