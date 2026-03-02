El Real Madrid afronta esta noche en el Santiago Bernabéu un nuevo test en el pulso por La Liga. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa cierran la jornada 26 frente al Getafe CF con el objetivo de alcanzar su vigésimo triunfo en el campeonato y mantener la distancia de un punto respecto al Barcelona en la cima de la tabla.

Real Madrid vs Getafe CF: Canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Colombia: 3:00 p.m. | ESPN y Disney

3:00 p.m. | ESPN y Disney España: 9:00 p.m. | DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV)

9:00 p.m. | DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV) Argentina: 5:00 p.m. | ESPN y Disney

5:00 p.m. | ESPN y Disney México: 2:00 p.m. | Sky Sports e Izzi Go

2:00 p.m. | Sky Sports e Izzi Go Miami: 3:00 p.m. | ESPN Deportes

Bajas sensibles y ajustes en el once blanco

El conjunto merengue llega condicionado por varias ausencias importantes. A las ya conocidas de Mbappé, Bellingham, Militao, Huijsen, Asencio y Rodrygo, se sumó Eduardo Camavinga, afectado por un dolor de muela. Arbeloa trabajó sin el mediocampista francés y todo apunta a que su lugar sería ocupado por Thiago Pitarch.

El reto inmediato para el Real Madrid es retomar el camino del triunfo tras la caída 2-1 ante Osasuna en El Sadar, resultado que frenó una racha de ocho victorias consecutivas que se extendía desde la derrota en casa frente al Celta.

La Champions asoma en el horizonte

En el plano internacional, el club blanco ya conoce su próximo desafío: enfrentará al Manchester City en los octavos de final de la Champions League. El duelo de ida se disputará el 11 de marzo en Madrid y la vuelta será el 17 en el Etihad Stadium. Este contexto obliga a gestionar cargas y rotaciones sin descuidar la pelea por el título doméstico.

Getafe, con números en contra en el Bernabéu

El panorama del Getafe es complejo. Si bien las victorias ante Villarreal y Alavés le dieron oxígeno, la reciente derrota frente al Sevilla volvió a encender las alarmas en la lucha por la permanencia.

El equipo azul es el segundo menos goleador del campeonato con apenas 20 tantos, y su historial en el Bernabéu no es alentador: solo ganó allí en una de sus 20 visitas. De hecho, el Real Madrid ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos. La última victoria getafense data de la temporada 2021/22, cuando se impuso en el Coliseum con un gol de Enes Ünal.

Posibles alineaciones

Real Madrid (4-4-2):

Courtois; Trent, Rüdiger, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Pitarch, Güler; Vinícius y Gonzalo.

Entrenador: Álvaro Arbeloa.

Getafe FC (5-2-1-2):

Soria; Femenía, Abqar, Duarte, Romero, Iglesias; Milla, Arambarri; Mario Martín; Vázquez, Satriano.

Entrenador: José Bordalás.