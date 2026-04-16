Jueves 16 de abril y ya está disponible el resultado oficial del Chontico Día, uno de los momentos más esperados por quienes no le fallan al chance en Colombia. Si hoy hiciste tu jugada, este es el instante clave para verificar tu número y saber si entraste en la lista de ganadores de este sorteo diario.

El Chontico Día jueves 16 de abril vuelve a marcar la rutina con su dinámica rápida y directa: cuatro cifras que pueden cambiarte el día en cuestión de segundos. No importa si elegiste tus números por intuición, fechas especiales o dejaste todo al azar, aquí podrás encontrar el resultado verificado del sorteo y confirmar cómo te fue.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 16 de Abril 2026

Aquellos que jugaron hoy, acá podrán encontrar el número ganador y todos los datos del sorteo para comprobar si el jueves vino con premio incluido. Compartimos el resultado del Chontico Día jueves 16 de abril, con las cifras oficiales confirmadas.

Número Ganador: 8141

Y la 5ta Balota: 9

Chontico Día: el plan fijo del mediodía en varias regiones de Colombia

En el suroccidente del país, especialmente en el Valle del Cauca, el Chontico Día en Colombia ya es parte del flow diario. A la 1:00 p.m., en ciudades como Cali, Palmira, Buga y Buenaventura, hay una pausa casi automática para revisar el resultado. Más que un juego, es una rutina compartida que conecta a miles de personas todos los días.

Su fuerza en esta zona no es casualidad. Tiene horario fijo, reglas simples y un sistema de premios que no solo reconoce el acierto total, sino también coincidencias parciales. A eso se suma la publicación constante del resultado oficial del Chontico Día y el respaldo institucional, lo que genera confianza y lo posiciona como uno de los referentes del chance en la región.

Pero no se queda ahí. El Chontico Día hoy también ha ido ganando espacio en el Eje Cafetero, con ciudades como Pereira, Armenia y Manizales sumándose cada vez más a esta dinámica. Su formato ágil, fácil de entender y accesible hace match con quienes buscan una opción rápida para jugar.

Cuánto cuesta jugar el Chontico Día y por qué es tan accesible

Uno de los puntos clave es que puedes entrar a jugar sin complicarte: desde $600 pesos ya estás participando. Además, hay un tope máximo por combinación que permite ajustar la jugada según el presupuesto de cada quien, sin necesidad de gastar de más.

Esa flexibilidad hace que el Chontico Día se mantenga como un juego cercano y realista. Cada persona decide cuánto apostar, a su ritmo y sin presión, manteniendo la emoción intacta en cada sorteo diario.