La Copa Libertadores 2026 continúa con la Fecha 2 del Grupo F, en un enfrentamiento que promete intensidad: Palmeiras recibe a Sporting Cristal en Sao Paulo. El duelo se disputará el jueves 16 de abril y puede empezar a marcar el rumbo de la zona.

Palmeiras llega tras un empate como visitante en el debut, mientras que Sporting Cristal inició con victoria en casa. Ambos equipos saben que sumar en esta segunda jornada puede ser determinante para posicionarse en la tabla del grupo.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs Sporting Cristal?

El compromiso tendrá los siguientes horarios internacionales:

Colombia: 17:00

17:00 Perú: 17:00

17:00 Ecuador: 17:00

17:00 Chile: 18:00

18:00 Argentina: 19:00

19:00 Uruguay: 19:00

19:00 Brasil: 19:00

19:00 México (CDMX): 16:00

16:00 Estados Unidos (ET): 18:00

18:00 España: 00:00 del viernes

Dónde ver Palmeiras vs Sporting Cristal en TV y online

La transmisión oficial del partido estará disponible de la siguiente manera:

Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 2 en TV y Disney+ Premium en streaming.

ESPN 2 en TV y Disney+ Premium en streaming. Brasil: Paramount+ (exclusivo en streaming).

Paramount+ (exclusivo en streaming). Estados Unidos: Fanatiz y fuboTV.

Dónde se juega hoy el partido de Palmeiras en la Libertadores

El duelo se disputará en el Allianz Parque, estadio moderno con capacidad para más de 40.000 espectadores y casa habitual de Palmeiras. El escenario paulista será clave para un equipo que suele hacerse fuerte en condición de local.

Árbitro del partido entre Palmeiras y Sporting Cristal

La Conmebol designó como árbitro principal al chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara. Una terna con experiencia internacional para un compromiso que puede ser decisivo en la clasificación.

Resultados de Palmeiras y Sporting Cristal en la Fecha 1 del grupo

Palmeiras debutó empatando 1-1 como visitante ante Junior en Barranquilla, un resultado que le permitió sumar fuera de casa en un grupo exigente.

Sporting Cristal, por su parte, inició con triunfo 1-0 frente a Cerro Porteño, resultado que lo coloca con confianza para visitar Brasil en esta segunda jornada.

Probables formaciones de Palmeiras y Sporting Cristal

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício; Jhon Arias, José Manuel López y Allan. DT: Abel Ferreira.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Juan González, Maxloren Castro; Irven Ávila y Felipe Vizeu. DT: Zé Ricardo.

Ficha del partido Palmeiras vs Sporting Cristal

Competencia: Copa Libertadores 2026 – Fecha 2 (Grupo F)

Fecha: Jueves 16 de abril de 2026

Estadio: Allianz Parque, São Paulo

Árbitro: Piero Maza (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile).