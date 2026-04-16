Independiente Medellín tendrá que ajustarse muy bien los pantalones si no quiere sufrir esta noche en el Maracaná una caída abultada y épica. El equipo paisa no atraviesa su mejor momento, llega con algunas bajas y, además, le corresponde medirse en la casa del todopoderoso campeón vigente del continente. En ese contexto, el DIM apelará a un partido intenso desde lo físico, buscando incomodar el buen trato de balón de las figuras del Flamengo y competir desde el orden y la disciplina.

Flamengo vs Independiente Medellín: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 9:30 p.m.

Televisión y Streaming:

ESPN (señal abierta para todo el continente)

Disney+ (desde el plan básico en adelante)

Un reto de máxima exigencia en el Maracaná

El Independiente Medellín visita al poderoso Flamengo en Río de Janeiro por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, en un duelo que representa, hasta ahora, el mayor desafío del año para el equipo dirigido por Alejandro Restrepo.

Luego del empate 1-1 frente a Estudiantes en el Atanasio Girardot, el DIM necesita sumar para no complicar su panorama en el grupo. Sin embargo, al frente tendrá al vigente campeón del torneo, un equipo construido para competir al más alto nivel y con una plantilla de enorme jerarquía.

Flamengo, potencia continental en pleno ritmo

El conjunto brasileño llega en gran momento. Viene de imponerse 2-0 en condición de visitante y de derrotar a Fluminense en el torneo local, resultados que consolidan su actualidad positiva.

Con una nómina altamente valorizada, el Flamengo cuenta con figuras de primer nivel como Lucas Paquetá, Pedro, Samuel Lino y Giorgian de Arrascaeta, jugadores capaces de marcar diferencias en cualquier momento del partido. Su capacidad ofensiva y experiencia internacional lo posicionan como amplio favorito en este compromiso.

Diferencias marcadas, pero no definitivas

Las cifras evidencian la distancia entre ambos equipos. Mientras el Flamengo posee una de las plantillas más costosas del continente, el DIM cuenta con un grupo mucho más modesto en términos económicos.

Aun así, el equipo colombiano confía en su propuesta colectiva, en el trabajo táctico y en la intensidad para equilibrar el juego. Futbolistas como Halam Loboa y Kevin Mantilla aparecen como piezas importantes dentro de un esquema que buscará resistir y aprovechar cualquier oportunidad.

El DIM busca dar el golpe en Brasil

Más allá del contexto adverso, en el plantel del Medellín hay convicción. El grupo viajó con la intención de competir y sumar, dejando atrás el duro golpe sufrido en el clásico reciente.

El lateral Daniel Londoño fue claro en la previa: “Es un estadio donde necesitamos sacar un punto o ganar. Hay que ser conscientes de lo fundamentales que son los encuentros de este mes”. Esa mentalidad será clave para afrontar un escenario tan exigente.

Historial y desafío internacional

El DIM disputará su partido número 13 ante clubes brasileños en Libertadores, con un balance de 3 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Su única victoria como visitante en Brasil sigue siendo aquel histórico 4-0 ante Atlético Paranaense en 2005.

Actualmente, el equipo colombiano suma un punto y ocupa la tercera posición del grupo, mientras que Flamengo es segundo con tres unidades. El líder es Estudiantes con cuatro puntos, lo que aumenta la presión sobre el conjunto paisa.

La mesa está servida para un duelo de alto voltaje, donde el DIM buscará resistir, competir y, si encuentra el momento, dar un golpe que puede cambiar su destino en la Copa Libertadores.