El Real Madrid regresa a su estadio más vivo que nunca. El conjunto blanco recibe al Elche CF en la jornada 28 de LaLiga EA Sports con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea directa por el título frente al FC Barcelona. El ambiente promete ser intenso en el Santiago Bernabéu, escenario que llega cargado de optimismo tras dos victorias consecutivas del equipo merengue: una por Liga y otra por Champions League.

El momento anímico del equipo madrileño ha revitalizado la ilusión de su afición, que espera ver nuevamente a un Real Madrid competitivo y dominante, capaz de presionar al líder del campeonato y mantener viva la lucha por el campeonato en el tramo final de la temporada.

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Real Madrid llega fortalecido tras su noche europea

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afronta este compromiso con la confianza que dejó su reciente presentación en la UEFA Champions League. El Real Madrid se impuso 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final, en una actuación que devolvió sensaciones muy positivas al entorno madridista.

El gran protagonista de aquella noche fue Fede Valverde, autor de un hat-trick que marcó diferencias en el marcador y consolidó la superioridad del conjunto blanco frente al equipo de Pep Guardiola.

Más allá del resultado, el partido mostró una versión del Real Madrid más sólida y dinámica, con mayor intensidad sin balón y una estructura colectiva más equilibrada, aspectos que el cuerpo técnico considera fundamentales para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

Un estilo más intenso con Arbeloa

Desde la llegada de Arbeloa al banquillo, el equipo merengue ha mostrado una evolución en varios aspectos del juego. Uno de los rasgos más visibles ha sido la capacidad para repetir esfuerzos defensivos, presionar en bloque y recuperar la pelota con mayor rapidez.

Esa combinación entre verticalidad ofensiva y disciplina colectiva ha permitido al Real Madrid competir con mayor autoridad en escenarios exigentes, algo que se reflejó claramente en su último compromiso europeo.

Con ese impulso, el conjunto blanco busca ahora trasladar esa dinámica positiva al campeonato doméstico para acercarse al liderato de LaLiga EA Sports.

Elche afronta un desafío exigente en el Bernabéu

Para el Elche CF, la visita al Santiago Bernabéu representa una de las pruebas más exigentes de la temporada. El conjunto franjiverde intentará plantear un partido equilibrado, apoyado en el orden táctico y la intensidad en los duelos individuales.

En el partido de ida entre ambos equipos, el Elche logró competir durante varios tramos del encuentro, lo que demuestra que el equipo tiene argumentos para incomodar al conjunto madrileño.

La solidez defensiva, la coordinación en la presión y la capacidad para salir con claridad desde el fondo serán elementos clave para sostener el ritmo del partido frente a uno de los clubes más poderosos del fútbol europeo.

Las claves tácticas del partido

Durante la semana, el cuerpo técnico del Elche CF ha preparado este encuentro con especial atención a los detalles tácticos. La prioridad será mantener un bloque compacto, evitar espacios en zonas sensibles del campo y aprovechar las oportunidades que puedan surgir en transiciones rápidas.

En partidos de este tipo, la efectividad en las áreas suele marcar la diferencia. Por eso, la concentración durante los noventa minutos será un factor determinante para intentar sacar un resultado positivo de uno de los escenarios más exigentes del fútbol mundial.

Mientras tanto, el Real Madrid buscará imponer su ritmo desde el inicio, aprovechar el respaldo de su afición y seguir presionando al FC Barcelona en la lucha por el título de LaLiga EA Sports.