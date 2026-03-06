La Jornada 27 de LaLiga abre con un partido de alto impacto en la tabla. Celta de Vigo recibe a Real Madrid en el estadio Abanca Balaídos, en un compromiso que puede marcar el rumbo tanto en la pelea por el título como en la lucha por puestos europeos.

El encuentro se disputará el viernes 6 de marzo, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en un escenario con capacidad para más de 22.000 espectadores. Real Madrid llega con presión tras ceder terreno en la clasificación, mientras que el Celta busca consolidarse en zona alta.

Dónde ver Celta de Vigo vs Real Madrid en TV y online este viernes

La transmisión oficial del partido estará disponible en televisión y plataformas digitales según el país.

España: Movistar Plus+ LaLiga, LaLiga 2 en Movistar (54 y 57), Orange (110 y 112), Movistar LaLiga HDR (Movistar 440 y Orange 111) y LaLiga TV Bar

Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium online

en TV y online México: SKY SPORTS en TV e IZZI GO online

en TV e online Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV e ESPN App.

Horarios del partido de Real Madrid en Balaídos, país por país

El Celta vs Real Madrid tendrá los siguientes horarios internacionales destacados:

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú, Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Venezuela, Bolivia: 16:00

16:00 Chile, Argentina, Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 12:00 PT.

Probables alineaciones del partido entre Real Madrid y Celta de Vigo, LaLiga EA Sports

Celta de Vigo: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Fer López, Borja Iglesias y Williot Swedberg. DT: Marco Garcés.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Brahim Díaz; Vinicius Jr. y Gonzalo García. DT: Álvaro Arbeloa.

Cómo llegan Real Madrid y Celta a la Jornada 27 de LaLiga

Real Madrid ocupa actualmente la segunda posición en la tabla con 60 puntos, cuatro menos que el Barcelona. Tras un par de derrotas consecutivas, el equipo blanco perdió el liderato y ahora necesita sumar para no perder contacto con la cima en un tramo determinante del campeonato.

Celta de Vigo, por su parte, se ubica en la sexta casilla con 40 unidades, consolidado en zona de competiciones europeas. Un triunfo en Balaídos ante uno de los candidatos al título reforzaría su candidatura a mantenerse en puestos internacionales.

Ficha del partido Celta de Vigo vs Real Madrid